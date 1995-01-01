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    Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо

    Новичок «Краковии» Евгений Коноплянка определился с игровым номером.

    – Почему ты выбрал номер 80?

    – Это просто. Помните, какой номер был у Роналдиньо в «Милане»? 80-й. Так что я – Роналдиньо-младший.

    • Украинец перешел в «Краковию» на правах свободного агента.
    • Контракт – до конца сезона с опцией продления на год.
    • С 2019 года Коноплянка выступал за «Шахтер», провел 46 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

    Коноплянка перешел в польскую «Краковию»

    Коноплянка покинет «Шахтер» и переедет в Турцию или Австрию (Игорь Бурбас)

    Коваленко и Коноплянка не сыграют на Евро из-за травм

    Источник: Tribuna.com

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