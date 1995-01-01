Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо

Новичок «Краковии» Евгений Коноплянка определился с игровым номером.
– Почему ты выбрал номер 80?
– Это просто. Помните, какой номер был у Роналдиньо в «Милане»? 80-й. Так что я – Роналдиньо-младший.
- Украинец перешел в «Краковию» на правах свободного агента.
- Контракт – до конца сезона с опцией продления на год.
- С 2019 года Коноплянка выступал за «Шахтер», провел 46 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.
Коноплянка перешел в польскую «Краковию»
Коноплянка покинет «Шахтер» и переедет в Турцию или Австрию (Игорь Бурбас)