Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо

Новичок «Краковии» Евгений Коноплянка определился с игровым номером.

– Почему ты выбрал номер 80?

– Это просто. Помните, какой номер был у Роналдиньо в «Милане»? 80-й. Так что я – Роналдиньо-младший.

Украинец перешел в «Краковию» на правах свободного агента.

Контракт – до конца сезона с опцией продления на год.

С 2019 года Коноплянка выступал за «Шахтер», провел 46 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

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