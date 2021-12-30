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    Коноплянка покинет «Шахтер» и переедет в Турцию или Австрию (Игорь Бурбас)

    Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка вскоре разорвет контракт с клубом. Это вопрос пары дней.

    32-летний игрок продолжит карьеру в Турции или Австрии, где им интересуется ЛАСК и гарантирует место в основе.

    • Коноплянка рассчитывает вернуться в сборную Украины.
    • Он выступает за «Шахтер» с 2019 года.
    • Коноплянка играл за «Шальке», «Севилью».

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    Источник: телеграм-канал Игоря Бурбаса

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    Сегодня, 19:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2546

      FRZZ 9 минут назад

      Давно не слышно о нем.

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