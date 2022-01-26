Коноплянка покинет «Шахтер» и переедет в Турцию или Австрию (Игорь Бурбас)

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка вскоре разорвет контракт с клубом. Это вопрос пары дней.
32-летний игрок продолжит карьеру в Турции или Австрии, где им интересуется ЛАСК и гарантирует место в основе.
- Коноплянка рассчитывает вернуться в сборную Украины.
- Он выступает за «Шахтер» с 2019 года.
- Коноплянка играл за «Шальке», «Севилью».
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Источник: телеграм-канал Игоря Бурбаса