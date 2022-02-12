- 12 февраля 2022
- 15:28 Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо
- 2 января 2020
- 18:55 Гол: «К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут» 2
- 17:28 Гол – о жизни в Перми: «Больше никогда не попрошу русского таксиста ехать быстрее» 7
- 25 декабря 2019
- 18:11 «Краковия» ведет переговоры с форвардом «Балтики» Маркиным 1
- 29 июня 2019
- 21:30 Товарищеские матчи. «Оренбург» одолел «Краковию», «Крылья Советов» уступили «Хайдуку»
- 25 августа 2017
- 16:14 Источник: «Краснодар» отказался от идеи арендовать Дзюбу 12
- 7 апреля 2017
- 21:22 Видео Футболисты польской «Краковии» нанесли четыре удара по воротам соперника за пять секунд, ни разу не попав в створ 7
- 3 августа 2016
- 16:41 Фото «Лестер» объявил о покупке Капустки 6
- 26 июля 2016
- 12:27 «Лестер» заинтересован в Капустке 2
- 23 апреля 2016
- 14:29 Видео Черчесов: «Я извиняюсь, мои футболисты – идиоты, что ли?» 1