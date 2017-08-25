Источник: «Краснодар» отказался от идеи арендовать Дзюбу

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не перейдет в «Краснодар». По информации источника, краснодарский клуб отказался от идеи с арендой 29-летнего форварда, так как команда не смогла пробиться в групповой этап Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что стороны договорились о переходе россиянина в стан «быков». Оклад игрока составил бы половину зарплаты в петербургской команде.

В нынешнем сезоне Дзюба провел за «Зенит» в РФПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.