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    Источник: «Краснодар» отказался от идеи арендовать Дзюбу

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не перейдет в «Краснодар». По информации источника, краснодарский клуб отказался от идеи с арендой 29-летнего форварда, так как команда не смогла пробиться в групповой этап Лиги Европы.

    Ранее сообщалось, что стороны договорились о переходе россиянина в стан «быков». Оклад игрока составил бы половину зарплаты в петербургской команде.

    В нынешнем сезоне Дзюба провел за «Зенит» в РФПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: ФАН

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    25.08.2017 16:14
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 26 августа 2017, 11:13

      в Урал его. Тарханов сделает из него футболиста.

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > Diesel133 26 августа 2017, 15:23

      Реанимируют если перейдет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1168

      Argon 25 августа 2017, 20:43

      На дзюбу претендует Краснодарский дендрарий.

      1
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 25 августа 2017, 19:42

      Кому вообще может пригодится этот столб?

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 25 августа 2017, 18:01

      У него теперь стиль игры "валяшка" или "пьница" - тяжело будет найти новую команду для постоянно падающего игрока...

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 августа 2017, 17:12

      без ЛЕ он теперь там и не нужен

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 августа 2017, 17:11

      Своих "бревен" хватает!

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 25 августа 2017, 17:04

      Блин. Куда же его деть? Кругляк неотёсаный из России заграница купила бы. Но задорого не купят

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +56

      первый третий с права > APchelov 25 августа 2017, 17:11

      пусть лежит на складе,в хозяйстве пригодится.Краснодару походу не нужна ЛЧ в новом сезоне.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 25 августа 2017, 16:17

      И правильно, ни к чему...

      4
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      Рейтинг: +106

      kos999 25 августа 2017, 16:15

      правильно, кому надо дерево

      3
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