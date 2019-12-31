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    Гол: «К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут»

    Бывший полузащитник «Амкара» Януш Гол, выступающий за «Краковию», рассказал, почему пермский клуб прекратил свое существование.

    «На протяжении пяти сезонов я регулярно играл в сильной лиге, прогрессировал. Проблемы у «Амкара» начались вместе со сменой губернатора Пермского края. Новый губернатор сказал, что не будет финансировать клуб в прежнем объеме, сократил вливания. По соглашению между властями и руководством «Амкара», если первые дают, к примеру, 50 миллионов рублей, то и клуб должен будет найти такую же сумму от сторонних спонсоров.

    Президент рассказал нам о том, насколько это сложно. Они ездили на различные предприятия и разговаривали с тамошними начальниками, но никто из них не мог принять решения без согласования с их руководством, которое находилось в Москве. Проблемы с поиском спонсоров продолжались и продолжались, и, когда город перестал помогать «Амкару», тот объявил о банкротстве, начав распродавать оставшуюся собственность, в том числе отель, который принадлежал клубу.

    К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть тех денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут. Надеюсь, что получу хотя бы 30 или в лучшем случае 40 процентов», – сказал Гол.

    • В 2018 году «Амкар» был расформирован из-за финансовых проблем.
    • Гол провел за «Амкар» 139 матчей, забил 11 голов и отдал 11 ассистов.
    • В августе 2018 года он перешел в польскую «Краковию».

    Гол – о жизни в Перми: «Больше никогда не попрошу русского таксиста ехать быстрее»


    Источник: Przeglad Sportowy

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +447

      Hektor 84 32 минуты назад

      Я вот честно не понимаю почему такие команды как Амкар, крылья советов, Оренбург и им подобные вообще покупают легионеров. Зачем? Я считаю такие клубы вообще не должны покупать легов. А играть должны воспитанники или просто наши ребята. Неужели у нас в стране нет молодых талантливых ребят? Надо покупать бесполезных второсортных легов. Ведь можно развивать молодых игроков и продавать их. За счет этого и существовать, а не сидеть на бюджете региона и выкачивать бабло на этих беспантовых легов типа этого Януша Гола. У них что какие то высокие цели стоят? Взять чемпионство они реально не смогут. Задача не вылететь из премьер лиги покупая хромых легов? Так зачем тогда в премьер лиге играть? Помнится была команда ф к Кубань( команда лифт). В премьер лигу выходили с молодыми ребятами, либо русскими купленными у других команд. Только вышли и начиналось тот не такой, этот перестал прогрессировать. Надо усиливаться и поехали к нам болгары, румыны и товарищи Селюка. В итоге в тот же год вылетали. Так Ткачев себе бабло отмывал и рассказывал как он любит Кубань и команду. Зачем России такой футбол с такими манагерами? Сталина на них нет.

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      Рейтинг: +447

      Hektor 84 55 минут назад

      А чего до этого не искали спонсоров? Сидели бюджетное бабло пилили пока губер не подрезал лямки. Правильно сделал. Нах такой клуб с такими менеджерами. Не могут сами зарабатывать или привлекать спонсоры значит закрывать такие команды. России бюджетный футбол не нужен. Есть куча отраслей которые более важней. А футбола как не было в стране так по ходу уже и ни когда не будет.

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