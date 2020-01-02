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  • Гол: «К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут»

Гол: «К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут»

2 января 2020, 18:55
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Бывший полузащитник «Амкара» Януш Гол, выступающий за «Краковию», рассказал, почему пермский клуб прекратил свое существование.

«На протяжении пяти сезонов я регулярно играл в сильной лиге, прогрессировал. Проблемы у «Амкара» начались вместе со сменой губернатора Пермского края. Новый губернатор сказал, что не будет финансировать клуб в прежнем объеме, сократил вливания. По соглашению между властями и руководством «Амкара», если первые дают, к примеру, 50 миллионов рублей, то и клуб должен будет найти такую же сумму от сторонних спонсоров.

Президент рассказал нам о том, насколько это сложно. Они ездили на различные предприятия и разговаривали с тамошними начальниками, но никто из них не мог принять решения без согласования с их руководством, которое находилось в Москве. Проблемы с поиском спонсоров продолжались и продолжались, и, когда город перестал помогать «Амкару», тот объявил о банкротстве, начав распродавать оставшуюся собственность, в том числе отель, который принадлежал клубу.

К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть тех денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут. Надеюсь, что получу хотя бы 30 или в лучшем случае 40 процентов», – сказал Гол.

  • В 2018 году «Амкар» был расформирован из-за финансовых проблем.
  • Гол провел за «Амкар» 139 матчей, забил 11 голов и отдал 11 ассистов.
  • В августе 2018 года он перешел в польскую «Краковию».

Гол – о жизни в Перми: «Больше никогда не попрошу русского таксиста ехать быстрее»


Источник: Przeglad Sportowy
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Краковия Гол Януш
Комментарии (2)
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Hektor 84
1577986944
А чего до этого не искали спонсоров? Сидели бюджетное бабло пилили пока губер не подрезал лямки. Правильно сделал. Нах такой клуб с такими менеджерами. Не могут сами зарабатывать или привлекать спонсоры значит закрывать такие команды. России бюджетный футбол не нужен. Есть куча отраслей которые более важней. А футбола как не было в стране так по ходу уже и ни когда не будет.
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Hektor 84
1577988324
Я вот честно не понимаю почему такие команды как Амкар, крылья советов, Оренбург и им подобные вообще покупают легионеров. Зачем? Я считаю такие клубы вообще не должны покупать легов. А играть должны воспитанники или просто наши ребята. Неужели у нас в стране нет молодых талантливых ребят? Надо покупать бесполезных второсортных легов. Ведь можно развивать молодых игроков и продавать их. За счет этого и существовать, а не сидеть на бюджете региона и выкачивать бабло на этих беспантовых легов типа этого Януша Гола. У них что какие то высокие цели стоят? Взять чемпионство они реально не смогут. Задача не вылететь из премьер лиги покупая хромых легов? Так зачем тогда в премьер лиге играть? Помнится была команда ф к Кубань( команда лифт). В премьер лигу выходили с молодыми ребятами, либо русскими купленными у других команд. Только вышли и начиналось тот не такой, этот перестал прогрессировать. Надо усиливаться и поехали к нам болгары, румыны и товарищи Селюка. В итоге в тот же год вылетали. Так Ткачев себе бабло отмывал и рассказывал как он любит Кубань и команду. Зачем России такой футбол с такими манагерами? Сталина на них нет.
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