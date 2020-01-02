Гол: «К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут»

Бывший полузащитник «Амкара» Януш Гол, выступающий за «Краковию», рассказал, почему пермский клуб прекратил свое существование.

«На протяжении пяти сезонов я регулярно играл в сильной лиге, прогрессировал. Проблемы у «Амкара» начались вместе со сменой губернатора Пермского края. Новый губернатор сказал, что не будет финансировать клуб в прежнем объеме, сократил вливания. По соглашению между властями и руководством «Амкара», если первые дают, к примеру, 50 миллионов рублей, то и клуб должен будет найти такую же сумму от сторонних спонсоров.

Президент рассказал нам о том, насколько это сложно. Они ездили на различные предприятия и разговаривали с тамошними начальниками, но никто из них не мог принять решения без согласования с их руководством, которое находилось в Москве. Проблемы с поиском спонсоров продолжались и продолжались, и, когда город перестал помогать «Амкару», тот объявил о банкротстве, начав распродавать оставшуюся собственность, в том числе отель, который принадлежал клубу.

К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть тех денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут. Надеюсь, что получу хотя бы 30 или в лучшем случае 40 процентов», – сказал Гол.

В 2018 году «Амкар» был расформирован из-за финансовых проблем.

Гол провел за «Амкар» 139 матчей, забил 11 голов и отдал 11 ассистов.

В августе 2018 года он перешел в польскую «Краковию».

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