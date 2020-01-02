Гол – о жизни в Перми: «Больше никогда не попрошу русского таксиста ехать быстрее»

Бывший полузащитник «Амкара» Януш Гол, выступающий за «Краковию», поделился впечатлениями о периоде выступлений в России.

«Еще до переезда в Пермь Станислав Черчесов приглашал меня в «Терек», но тогда трансфер не состоялся, а вот с «Амкаром» все срослось. Опасения появились сразу после того, как я приземлился в аэропорту. Это был унылый город, очень отличающейся от живописных Москвы и Петербурга.

Такая типичная российская провинция, к жизни в которой я в итоге сумел приспособиться, хотя с октября по май там было удручающе. Человек просыпается – за окном серо и грустно, идет спать – то же самое. Можно словить небольшую депрессию. Моя жена жила со мной первые два с половиной года, но потом вернулась в Польшу, будучи на шестом месяце беременности.

Вспоминаю наш домашний матч против «Рубина». Был декабрь, на улице температура ниже минус 20. У нас присутствовал иней на глазах, но самым худшим была не температура, а ветер, который свирепствовал на полностью открытом стадионе. Сам мороз можно пережить, большее значение имеет влажность. Недавно в матче Кубка Польши против «Ракува» мы играли при трех градусах ниже ноля, но мне было холоднее, чем в Перми, когда там царили более низкие температуры.

Своей машины в Перми у меня не было, я ездил на такси. В переводе на польский, поездка стоила всего семь злотых. Одна из них, на 30-летней «Ладе», стала особенным опытом, который запомнится надолго. На тот момент у меня еще были проблемы с русским языком и я не мог точно объяснить, где именно нахожусь.

Было собрание на базе, главным тренером работал Черчесов, а у меня оставалось 15 минут, чтобы успеть приехать вовремя. Водитель предупредил, что добираться будем 20 минут, ведь на дорогах снег.

Я сказал ему, что заплачу в два раза больше, если он довезет меня быстрее. И сразу же пожалел об этом. Проехав две минуты, я уже хотел выйти из машины – лучше уж было опоздать на базу. Он летел по встречной полосе, не тормозил на перекрестках… Я еще никогда так не нервничал во время поездки. Теперь знаю, что никогда не попрошу русского таксиста ехать быстрее. Ах, да, на базу я в итоге успел вовремя», – рассказал Гол в интервью Przeglad Sportowy.