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  • Гол – о жизни в Перми: «Больше никогда не попрошу русского таксиста ехать быстрее»

Гол – о жизни в Перми: «Больше никогда не попрошу русского таксиста ехать быстрее»

2 января 2020, 17:28
7

Бывший полузащитник «Амкара» Януш Гол, выступающий за «Краковию», поделился впечатлениями о периоде выступлений в России.

«Еще до переезда в Пермь Станислав Черчесов приглашал меня в «Терек», но тогда трансфер не состоялся, а вот с «Амкаром» все срослось. Опасения появились сразу после того, как я приземлился в аэропорту. Это был унылый город, очень отличающейся от живописных Москвы и Петербурга.

Такая типичная российская провинция, к жизни в которой я в итоге сумел приспособиться, хотя с октября по май там было удручающе. Человек просыпается – за окном серо и грустно, идет спать – то же самое. Можно словить небольшую депрессию. Моя жена жила со мной первые два с половиной года, но потом вернулась в Польшу, будучи на шестом месяце беременности.

Вспоминаю наш домашний матч против «Рубина». Был декабрь, на улице температура ниже минус 20. У нас присутствовал иней на глазах, но самым худшим была не температура, а ветер, который свирепствовал на полностью открытом стадионе. Сам мороз можно пережить, большее значение имеет влажность. Недавно в матче Кубка Польши против «Ракува» мы играли при трех градусах ниже ноля, но мне было холоднее, чем в Перми, когда там царили более низкие температуры.

Своей машины в Перми у меня не было, я ездил на такси. В переводе на польский, поездка стоила всего семь злотых. Одна из них, на 30-летней «Ладе», стала особенным опытом, который запомнится надолго. На тот момент у меня еще были проблемы с русским языком и я не мог точно объяснить, где именно нахожусь.

Было собрание на базе, главным тренером работал Черчесов, а у меня оставалось 15 минут, чтобы успеть приехать вовремя. Водитель предупредил, что добираться будем 20 минут, ведь на дорогах снег.

Я сказал ему, что заплачу в два раза больше, если он довезет меня быстрее. И сразу же пожалел об этом. Проехав две минуты, я уже хотел выйти из машины – лучше уж было опоздать на базу. Он летел по встречной полосе, не тормозил на перекрестках… Я еще никогда так не нервничал во время поездки. Теперь знаю, что никогда не попрошу русского таксиста ехать быстрее. Ах, да, на базу я в итоге успел вовремя», – рассказал Гол в интервью Przeglad Sportowy.

  • Гол провел за «Амкар» 139 матчей, забил 11 голов и отдал 11 ассистов.
  • В августе 2018 года он перешел в польскую «Краковию».

Источник: Przeglad Sportowy
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Краковия Гол Януш
Комментарии (7)
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Бухбух
1577977304
Ну а что ж сразу не свалил оттуда, раз там, якобы, всё ...уево? Нетрудно догадаться почему.
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alex1951
1577989239
Молодец товарищ Гол,ты таксиста не подвел, он старался ,ты успел......черчес наверно обомлел)))
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Граф2019
1578002980
ахойперделка
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Граф2019
1578003290
вшиско едно польска родзего...
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evgevg13
1578019825
ах-ах, как им всё в провинциях мрачно, серо и холодно. Ехал бы играть в Африку или к папуасам
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paracetamol
1578051582
Перм - рабочий город, куча заводов, а не какая тебе там Соча!
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upiter622
1578054758
Но ведь довез же!)))
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