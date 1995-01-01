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    Товарищеские матчи. «Оренбург» одолел «Краковию», «Крылья Советов» уступили «Хайдуку»

    В Словении состоялись еще два товарищеских матча с участием российских команд.

    «Оренбург» одержал минимальную победу над польской «Краковией» благодаря голу Джордже Деспотовича.

    «Крылья Советов» проиграли хорватскому «Хайдуку» со счетом 1:2. В составе самарцев отличился Александр Соболев.

    Товарищеские матчи

    Оренбург (Россия) – Краковия (Польша) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Деспотович, 35.

    Крылья Советов (Самара, Россия) – Хайдук (Сплит, Хорватия) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Делич, 14; 0:2 – Гьюрчо, 19; 1:2 – Соболев, 56.

    Товарищеский матч. Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Црвеной Звездой»

    Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»

    Источник: Бомбардир.ру

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