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    Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»

    В Австрии завершились еще два товарищеских матча с участием российских команд.

    В городе Хаусменинг московское «Динамо» одержало победу над кипрским «Аполлоном». Дубль в свой актив записал Артур Юсупов.

    В Енбахе тульский «Арсенал» выиграл у австрийского «Ваккера» со счетом 3:1. Голами отличились Сергей Ткачев (дважды) и Эванс Кангва.

    Товарищеские матчи

    Аполлон (Лимасол, Кипр) – Динамо (Москва, Россия) – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Юсупов, 15; 0:2 – Юсупов, 26.

    Ваккер (Инсбрук, Австрия) – Арсенал (Тула, Россия) – 1:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Ткачев, 13; 0:2 – Кангва, 38; 0:3 – Ткачев (с пенальти), 40; 1:3 – Сатин, 64.

    Товарищеский матч. Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Црвеной Звездой»

    Источник: Бомбардир.ру

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