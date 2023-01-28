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Эванс Кангва
Эванс Кангва
Завершил карьеру
9 октября 1992 (33)
#10 | Нападающий
180 см
Замбия
Статистика
Новости
Трансферы
Тульский «Арсенал» объявил об уходе Кангва
2023.01.28 13:21
2
Эванс Кангва из «Арсенала» впервые за год сыграл за сборную Замбии. Он заработал пенальти в матче с Мавританией
2021.11.14 09:05
Дзюба, Азмун, Кангва, Еременко и Джанаев – претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в октябре
2019.10.28 12:14
3
«Спартак» пропустил мяч от «Арсенала» на шестой минуте
2019.04.25 20:45
15
К. Комбаров, Джорджевич, Кангва – в старте «Арсенала» на матч со «Спартаком»; Д. Комбаров, Гапонов, Ташаев сыграют у гостей
2019.04.25 19:30
10
Кангва: «После «Арсенала» Дзюба стал футболистом высочайшего уровня»
2019.02.20 19:34
8
Комбаров, Ткачев, Кангва – в основе «Арсенала» на матч с «Динамо»; Жоаозиньо, Черных, Панченко сыграют у гостей
2018.07.29 15:38
2
Кангва: «На морозе все мысли только об одном – как отобрать мяч и бежать с ним к чужим воротам»
2018.03.05 14:59
5
Кангва: «Считаю Кокорина лучшим форвардом в РФПЛ. Столько забивать, играя в «Зените», – дорогого стоит»
2018.01.20 14:14
8
Божович запомнил победу над «Зенитом» из осенней части чемпионата РФПЛ
2018.01.17 06:42
1
Кангва и Джорджевич – в атаке «Арсенала» на матч со «Спартаком»; у красно-белых сыграют с первых минут Роша и Пашалич
2017.12.01 18:34
19
Маркович сыграет на острие «СКА-Хабаровска» против «Арсенала»; Кангва и Шевченко – в атаке гостей
2017.11.05 09:51
Кангва получит самовар за победный гол в ворота «Зенита»
2017.10.17 08:06
11
Кангва: «Приятно, что мы обыграли сильнейший клуб России»
2017.10.15 23:10
5
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Гол Кангва принес «Арсеналу» победу над «Зенитом»
2017.10.15 21:00
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