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    Кангва: «Считаю Кокорина лучшим форвардом в РФПЛ. Столько забивать, играя в «Зените», – дорогого стоит»

    Нападающий тульского «Арсенала» Эванс Кангва подчеркнул, что, по его мнению, лучшим форвардом РФПЛ на данный момент является Александр Кокорин из «Зенита». Как считает замбиец, регулярно отличаться голами в таком топ-клубе, как «Зенит», – дорогого стоит.

    В нынешнем сезоне Кокорин провел 29 матчей, записав на свой счет 18 голов и четыре результативные передачи.

    – После вашего победного гола в ворота «Зенита» одноклубники не говорили вам, что вы круче Кокорина?

    – Нет, такого не было. Я уже и не помню, как меня поздравляли. Просто подбодрили. А с Кокориным мы все-таки отличаемся – по большому счету играем на разных позициях. Кстати, именно его я считаю, пожалуй, лучшим форвардом в России. Забивать много мячей в клубе-гранде, где ты постоянно испытываешь очень серьезное давление со всех сторон, – дорогого стоит.

    – В «Ахмате» играет сенегальский нападающий Мбенгуе. Когда он забил «Спартаку» ему подарили автомобиль. Ждали чего-то подобного от «Арсенала»?

    – Ха! Не знаю. Не знаю. Может быть, надо спросить у руководства клуба?

    – Спросите при встрече?

    – Ну... Не готов сказать (улыбается).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.01.2018 14:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 января 2018, 16:35

      экскаватор подойдёт

      0
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    • ...
      Рейтинг: -28

      tyjtyjk56k5 20 января 2018, 16:08

      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok

      -2
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 20 января 2018, 16:06

      Ахахахахахахахахаха сколько столько????????????

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 января 2018, 15:53

      с полуметра и то не забивает лучший форвард страны зато стреляет отлично

      1
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      Рейтинг: +249

      selkoka 20 января 2018, 15:38

      А где, как не в Зените, тогда забивать????)

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 20 января 2018, 15:24

      Надо забивать ещё больше -- куча неиспользованных моментов !!!

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 20 января 2018, 14:55

      по заголовку изначально подумалось, что это подъё...

      0
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 20 января 2018, 14:31

      Дааааааа уж! Аж 10 голов забил! И в таком не простом чемпионате. Просто новый Марадона

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