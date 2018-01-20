Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кангва: «Считаю Кокорина лучшим форвардом в РФПЛ. Столько забивать, играя в «Зените», – дорогого стоит»

Кангва: «Считаю Кокорина лучшим форвардом в РФПЛ. Столько забивать, играя в «Зените», – дорогого стоит»

20 января 2018, 14:14
8

Нападающий тульского «Арсенала» Эванс Кангва подчеркнул, что, по его мнению, лучшим форвардом РФПЛ на данный момент является Александр Кокорин из «Зенита». Как считает замбиец, регулярно отличаться голами в таком топ-клубе, как «Зенит», – дорогого стоит.

В нынешнем сезоне Кокорин провел 29 матчей, записав на свой счет 18 голов и четыре результативные передачи.

– После вашего победного гола в ворота «Зенита» одноклубники не говорили вам, что вы круче Кокорина?

– Нет, такого не было. Я уже и не помню, как меня поздравляли. Просто подбодрили. А с Кокориным мы все-таки отличаемся – по большому счету играем на разных позициях. Кстати, именно его я считаю, пожалуй, лучшим форвардом в России. Забивать много мячей в клубе-гранде, где ты постоянно испытываешь очень серьезное давление со всех сторон, – дорогого стоит.

– В «Ахмате» играет сенегальский нападающий Мбенгуе. Когда он забил «Спартаку» ему подарили автомобиль. Ждали чего-то подобного от «Арсенала»?

– Ха! Не знаю. Не знаю. Может быть, надо спросить у руководства клуба?

– Спросите при встрече?

– Ну... Не готов сказать (улыбается).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Кокорин Александр Кангва Эванс
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Loxxam
1516447866
Дааааааа уж! Аж 10 голов забил! И в таком не простом чемпионате. Просто новый Марадона
Ответить
FanatSerj
1516449351
по заголовку изначально подумалось, что это подъё...
Ответить
Zenmaster
1516451052
Надо забивать ещё больше -- куча неиспользованных моментов !!!
Ответить
selkoka
1516451930
А где, как не в Зените, тогда забивать????)
Ответить
Garrincha58
1516452800
с полуметра и то не забивает лучший форвард страны зато стреляет отлично
Ответить
Axe111
1516453581
Ахахахахахахахахаха сколько столько????????????
Ответить
tyjtyjk56k5
1516453713
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok
Ответить
Полная Канистра
1516455316
экскаватор подойдёт
Ответить
Главные новости
ФотоЭкс игрок «Локомотива» и ЦСКА Тикнизян сменил клуб
10:56
1
Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»
10:41
6
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»
10:29
5
Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»
09:43
2
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
14
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
15
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
3
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
2
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
1
Все новости
Все новости
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
10:15
1
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
15
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
3
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
2
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
17
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
2
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
8
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
5
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
2
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
1
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
13
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
2
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
5
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
9
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+