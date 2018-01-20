Кангва: «Считаю Кокорина лучшим форвардом в РФПЛ. Столько забивать, играя в «Зените», – дорогого стоит»

Нападающий тульского «Арсенала» Эванс Кангва подчеркнул, что, по его мнению, лучшим форвардом РФПЛ на данный момент является Александр Кокорин из «Зенита». Как считает замбиец, регулярно отличаться голами в таком топ-клубе, как «Зенит», – дорогого стоит.

В нынешнем сезоне Кокорин провел 29 матчей, записав на свой счет 18 голов и четыре результативные передачи.

– После вашего победного гола в ворота «Зенита» одноклубники не говорили вам, что вы круче Кокорина?

– Нет, такого не было. Я уже и не помню, как меня поздравляли. Просто подбодрили. А с Кокориным мы все-таки отличаемся – по большому счету играем на разных позициях. Кстати, именно его я считаю, пожалуй, лучшим форвардом в России. Забивать много мячей в клубе-гранде, где ты постоянно испытываешь очень серьезное давление со всех сторон, – дорогого стоит.

– В «Ахмате» играет сенегальский нападающий Мбенгуе. Когда он забил «Спартаку» ему подарили автомобиль. Ждали чего-то подобного от «Арсенала»?

– Ха! Не знаю. Не знаю. Может быть, надо спросить у руководства клуба?

– Спросите при встрече?

– Ну... Не готов сказать (улыбается).