Тульский «Арсенал» объявил об уходе Кангва

Вингер Эванс Кангва официально покинул тульский «Арсенал».

«Своим дриблингом, взрывной скоростью и голевым чутьем влюбил в себя тульских болельщиков.

Победный гол в ворота «Зенита» в третьем официальном матче за «Арсенал», дубль в ворота тех же питерцев в Туле зимой 2018-го, празднование эффектного гола в ворота «Спартака» на тульском стадионе – эти и другие моменты еще долго будут с теплотой в душе вспоминать наши болельщики», – говорится в заявлении клуба.

30-летний Кангва выступал за «Арсенал» с 2017 года.

Он провел 129 матчей, забил 19 голов и сделал 11 ассистов.

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