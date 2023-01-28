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    Тульский «Арсенал» объявил об уходе Кангва

    Вингер Эванс Кангва официально покинул тульский «Арсенал».

    «Своим дриблингом, взрывной скоростью и голевым чутьем влюбил в себя тульских болельщиков.

    Победный гол в ворота «Зенита» в третьем официальном матче за «Арсенал», дубль в ворота тех же питерцев в Туле зимой 2018-го, празднование эффектного гола в ворота «Спартака» на тульском стадионе – эти и другие моменты еще долго будут с теплотой в душе вспоминать наши болельщики», – говорится в заявлении клуба.

    • 30-летний Кангва выступал за «Арсенал» с 2017 года.
    • Он провел 129 матчей, забил 19 голов и сделал 11 ассистов.

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    Источник: сайт тульского «Арсенала»

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