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    Кангва: «Приятно, что мы обыграли сильнейший клуб России»

    Нападающий тульского «Арсенала» Эванс Кангва, забивший единственный мяч матче с «Зенитом» (0:1) поделился эмоциями от победы.

    «Я бы хотел отметить, что мы сегодня играли, пожалуй, с сильнейшей командой России на данный момент. «Зенит» до этого не потерпел ни одного поражения. Мы были бы довольны и одним очком, но с божьей помощью завоевали три.

    Атмосфера была замечательной, великолепный стадион. Приятно, что мы обыграли сильнейший клуб России.

    У нас изначально план был построен так, чтобы компактно сыграть в обороне и искать шансы в контратаке. Так и получилось. Приятно, что усилия партнеров в атаке удалось завершить мне. Рад, что получилось забить на этом замечательном стадионе.

    То, что мы сыграли на ноль, будет для «Арсенала» дополнительной мотивацией в будущем», — сказал игрок.

    Кангва сыграл два матча в чемпионате за «Арсенал» в этом сезоне и отметился одним голом.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.10.2017 23:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 16 октября 2017, 02:11

      Молодцы, что можно сказать, обыграли по чесноку, собрались, сконцентрировались и поборолись. А мы просто думали что "как-нибудь" "наверное" выиграем....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 16 октября 2017, 00:25

      Ну что ты будешь делать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -45

      stream15 16 октября 2017, 00:14

      Арсенал - филиал спартачка скоро будет в ФНЛ.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 16 октября 2017, 00:13

      Клёво Клёво. Молодцы!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17368

      Garrincha58 15 октября 2017, 23:53

      где ты видишь сильнейший клуб это клуб пижонов и денежных мешков играют только за бабло, но никак не за стрелку

      4
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