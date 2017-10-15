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Кангва: «Приятно, что мы обыграли сильнейший клуб России»

15 октября 2017, 23:10
5

Нападающий тульского «Арсенала» Эванс Кангва, забивший единственный мяч матче с «Зенитом» (0:1) поделился эмоциями от победы.

«Я бы хотел отметить, что мы сегодня играли, пожалуй, с сильнейшей командой России на данный момент. «Зенит» до этого не потерпел ни одного поражения. Мы были бы довольны и одним очком, но с божьей помощью завоевали три.

Атмосфера была замечательной, великолепный стадион. Приятно, что мы обыграли сильнейший клуб России.

У нас изначально план был построен так, чтобы компактно сыграть в обороне и искать шансы в контратаке. Так и получилось. Приятно, что усилия партнеров в атаке удалось завершить мне. Рад, что получилось забить на этом замечательном стадионе.

То, что мы сыграли на ноль, будет для «Арсенала» дополнительной мотивацией в будущем», — сказал игрок.

Кангва сыграл два матча в чемпионате за «Арсенал» в этом сезоне и отметился одним голом.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Кангва Эванс
Комментарии (5)
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Garrincha58
1508100802
где ты видишь сильнейший клуб это клуб пижонов и денежных мешков играют только за бабло, но никак не за стрелку
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Nerlinger
1508102037
Клёво Клёво. Молодцы!!!
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stream15
1508102054
Арсенал - филиал спартачка скоро будет в ФНЛ.
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isa361
1508102717
Ну что ты будешь делать
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BuenosArgentina
1508109065
Молодцы, что можно сказать, обыграли по чесноку, собрались, сконцентрировались и поборолись. А мы просто думали что "как-нибудь" "наверное" выиграем....
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