Кангва: «Приятно, что мы обыграли сильнейший клуб России»

Нападающий тульского «Арсенала» Эванс Кангва, забивший единственный мяч матче с «Зенитом» (0:1) поделился эмоциями от победы.

«Я бы хотел отметить, что мы сегодня играли, пожалуй, с сильнейшей командой России на данный момент. «Зенит» до этого не потерпел ни одного поражения. Мы были бы довольны и одним очком, но с божьей помощью завоевали три.

Атмосфера была замечательной, великолепный стадион. Приятно, что мы обыграли сильнейший клуб России.

У нас изначально план был построен так, чтобы компактно сыграть в обороне и искать шансы в контратаке. Так и получилось. Приятно, что усилия партнеров в атаке удалось завершить мне. Рад, что получилось забить на этом замечательном стадионе.

То, что мы сыграли на ноль, будет для «Арсенала» дополнительной мотивацией в будущем», — сказал игрок.

Кангва сыграл два матча в чемпионате за «Арсенал» в этом сезоне и отметился одним голом.