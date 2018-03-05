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    Кангва: «На морозе все мысли только об одном – как отобрать мяч и бежать с ним к чужим воротам»

    Нападающий тульского «Арсенала» Эванс Кангва рассказал, что не привык играть в морозную погоду. По словам замбийца, на холоде не думаешь об игре и сопернике, а просто бежишь с мячом к чужим воротам.

    «Когда играешь в теплом климате, тебе комфортно, начинаешь думать про игру, про соперника. А здесь все совершенно иначе. На морозе все мысли только об одном – как отобрать мяч и бежать с ним к чужим воротам. Холод это первое, с чем ассоциируется футбол в России. Меня предупреждали о русских морозах. Я приехал в вашу страну, когда было тепло. Еще вспомню матч в декабре с «Уралом». Там тоже пробирал мороз по коже.

    Пять лет назад мечтал играть в АПЛ, где больше других нравится бельгиец Азар. А в детстве просто стремился стать профессиональным футболистом, неважно, в каком клубе. Сейчас сконцентрирован на подготовке к чемпионату России, чтобы помочь «Арсеналу» завершить сезон на высоком месте. Надо мечтать о чем-то близком», – сказал Кангва.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    05.03.2018 14:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 5 марта 2018, 18:56

      Хороший стимул для Кангва получился!

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 5 марта 2018, 17:17

      Летом тоже надо бегать к чужим воротам.. Кангва как игрок видимо более эффективен зимой..

      0
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 5 марта 2018, 17:02

      Так у нас и летом так играют

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 5 марта 2018, 15:17

      Так на всех мячей не хватит....

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 5 марта 2018, 15:10

      "Когда играешь в теплом климате, тебе комфортно, начинаешь думать про игру, про соперника. А здесь все совершенно иначе. В морозе все мысли только об одном – как отобрать мяч и бежать с ним к чужим воротам."
      Или гугл-переводчик переводил или абсолютная чушь))))

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