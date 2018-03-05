Кангва: «На морозе все мысли только об одном – как отобрать мяч и бежать с ним к чужим воротам»

Нападающий тульского «Арсенала» Эванс Кангва рассказал, что не привык играть в морозную погоду. По словам замбийца, на холоде не думаешь об игре и сопернике, а просто бежишь с мячом к чужим воротам.

«Когда играешь в теплом климате, тебе комфортно, начинаешь думать про игру, про соперника. А здесь все совершенно иначе. На морозе все мысли только об одном – как отобрать мяч и бежать с ним к чужим воротам. Холод это первое, с чем ассоциируется футбол в России. Меня предупреждали о русских морозах. Я приехал в вашу страну, когда было тепло. Еще вспомню матч в декабре с «Уралом». Там тоже пробирал мороз по коже.

Пять лет назад мечтал играть в АПЛ, где больше других нравится бельгиец Азар. А в детстве просто стремился стать профессиональным футболистом, неважно, в каком клубе. Сейчас сконцентрирован на подготовке к чемпионату России, чтобы помочь «Арсеналу» завершить сезон на высоком месте. Надо мечтать о чем-то близком», – сказал Кангва.