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  • Кангва: «На морозе все мысли только об одном – как отобрать мяч и бежать с ним к чужим воротам»

Кангва: «На морозе все мысли только об одном – как отобрать мяч и бежать с ним к чужим воротам»

5 марта 2018, 14:59
5

Нападающий тульского «Арсенала» Эванс Кангва рассказал, что не привык играть в морозную погоду. По словам замбийца, на холоде не думаешь об игре и сопернике, а просто бежишь с мячом к чужим воротам.

«Когда играешь в теплом климате, тебе комфортно, начинаешь думать про игру, про соперника. А здесь все совершенно иначе. На морозе все мысли только об одном – как отобрать мяч и бежать с ним к чужим воротам. Холод это первое, с чем ассоциируется футбол в России. Меня предупреждали о русских морозах. Я приехал в вашу страну, когда было тепло. Еще вспомню матч в декабре с «Уралом». Там тоже пробирал мороз по коже.

Пять лет назад мечтал играть в АПЛ, где больше других нравится бельгиец Азар. А в детстве просто стремился стать профессиональным футболистом, неважно, в каком клубе. Сейчас сконцентрирован на подготовке к чемпионату России, чтобы помочь «Арсеналу» завершить сезон на высоком месте. Надо мечтать о чем-то близком», – сказал Кангва.

Источник: ФК «Арсенал» Тула
Россия. Премьер-лига Арсенал Кангва Эванс
Комментарии (5)
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zatonn
1520251857
"Когда играешь в теплом климате, тебе комфортно, начинаешь думать про игру, про соперника. А здесь все совершенно иначе. В морозе все мысли только об одном – как отобрать мяч и бежать с ним к чужим воротам." Или гугл-переводчик переводил или абсолютная чушь))))
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пряник929
1520252264
Так на всех мячей не хватит....
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Dimon 007
1520258572
Так у нас и летом так играют
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mihail200606
1520259457
Летом тоже надо бегать к чужим воротам.. Кангва как игрок видимо более эффективен зимой..
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афоня72
1520265363
Хороший стимул для Кангва получился!
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