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    К. Комбаров, Джорджевич, Кангва – в старте «Арсенала» на матч со «Спартаком»; Д. Комбаров, Гапонов, Ташаев сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 25 тура РПЛ между «Арсеналом» и «Спартаком».

    «Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров К., Беляев, Альварес, Кадири, Горбатенко, Ткачeв, Мирзов, Костадинов, Джорджевич, Кангва.

    «Спартак»: Максименко, Комбаров Д., Джикия, Гапонов, Айртон, Ташаев, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Фернандо, Зе Луиш.

    Игра начнется в 20:30 по Москве на тульском «Арсенале».

    Источник: РПЛ

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2344

      Yev 1 час назад

      Родители Комбаровых болеют за ничью, чтобы в семье разлада не было.
      Ну а я болею за Спартак!
      Спартак удичи и собранности, чтоьы без сюрпризов!

      2
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      Рейтинг: +564

      Фанат Рубина 1 час назад

      Гапонов это интересно! Дебют...
      как же меня радуют наши клубы, краснодар вовсе доверяет воспитанникам гна полную, цска тоже молодых воспитывает круто, одного так воспитали что в монако продали...
      динамо дает шанс молодым, Рубин тоже..

      и только зенит позорится и выпускает пенсионеров в лице дзюбы и жиркова с анюковым..

      0
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      Рейтинг: +4159

      _Marqella_ > Фанат Рубина 1 час назад

      Да и пусть у Зенита пенсионеры, зато мы "позоримся" на первом месте.....))

      2
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      Рейтинг: +4159

      _Marqella_ 1 час назад

      Есть предчувствие, что Арсенал сегодня не проиграет...думаю будет 2-2...))

      1
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      Рейтинг: +3306

      александр п > _Marqella_ 1 час назад

      Спартак должен выиграть,но никакого предчувствия у меня нет.Всё зависит ,от того как сыграет Фернандо.

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      Рейтинг: +3913

      ilichkadr > _Marqella_ 1 час назад

      Если Бубнов предрек поражение Спартаку со счетом 1:2, то ничья для мясных будет счастьем.

      1
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      Рейтинг: +3306

      александр п > ilichkadr 51 минуту назад

      Уважаю Бубнова как игрока,после поражения от Кайзерслаутерна 0-4, немцы, как потом выяснилось под допингом ,просто растоптали Спартак и один Бубнов выигрывал все единоборства и практически не ошибался.Но как аналитик он не впечатляет,хотя и оригинален в суждениях.

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      Рейтинг: +3913

      ilichkadr > александр п 38 минут назад

      Я не в смысле аналитика, а в смысле бывшего игрока Спартака. Ещё осенью сам для себя полагал, что Спартаку по силам зацепиться за 5-е место, ЛЕ. Если Спартак сегодня влетит, то 6-е место будет в радость. Судьба Кононова будет предрешена.

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      Рейтинг: +478

      policepnz 1 час назад

      Бакаев??

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      Рейтинг: +40

      Boeung777 > policepnz 1 час назад

      Бакаев по арендному соглашению не имеет права играть против Спартака.

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