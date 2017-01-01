К. Комбаров, Джорджевич, Кангва – в старте «Арсенала» на матч со «Спартаком»; Д. Комбаров, Гапонов, Ташаев сыграют у гостей

Родители Комбаровых болеют за ничью, чтобы в семье разлада не было.
Ну а я болею за Спартак!
Спартак удичи и собранности, чтоьы без сюрпризов!
Стали известны стартовые составы команд на матч 25 тура РПЛ между «Арсеналом» и «Спартаком».
«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров К., Беляев, Альварес, Кадири, Горбатенко, Ткачeв, Мирзов, Костадинов, Джорджевич, Кангва.
«Спартак»: Максименко, Комбаров Д., Джикия, Гапонов, Айртон, Ташаев, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Фернандо, Зе Луиш.
Игра начнется в 20:30 по Москве на тульском «Арсенале».