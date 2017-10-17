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    Кангва получит самовар за победный гол в ворота «Зенита»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о том, как клуб вознаградит нападающего своей команды Эванса Кангва за победный гол в ворота «Зенита». По его словам, футболисту будет вручен русский самовар.

    Игра 13-го утра российской Премьер-лиги «Зенит» – «Арсенал» закончилась со счетом 0:1. «Зенит» с 28-ю очками сохранил лидирующую позицию в турнирной таблице, «Арсенал» набрал 17 очков и расположился на десятой строчке.

    – Удивились, когда узнали, что Джорджевич не сыграет против «Зенита» по условиям аренды?

    – Нет. Я могу понять питерский клуб, это нормальная практика. Зачем разрешать арендованному у тебя футболисту выходить на поле? А вдруг он забьет и отберет очки?

    – Правда, что за участие Джорджевича в матче «Арсенал» должен был заплатить питерцам 100 тысяч евро?

    – Нет, про это не слышал.

    – С другой стороны, шанс получил Кангва, забивший победный гол.

    – Да. Он здорово сыграл в том эпизоде.

    – В «Ахмате» в свое время подарили нападающему Мбенгу автомобиль за мяч в ворота «Спартаку». Что «Арсенал» презентует Кангва?

    – Самовар.

    – Что вы ему сказали после игры?

    – Ничего. А до матча говорил, что он должен убежать от защитников и забить! У него хорошая скорость, нужно использовать свои козыри.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.10.2017 08:06
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 17 октября 2017, 16:22

      В Грозном получают джипы перед игрой,в Туле дарят мешок пряников!Коротко о РФ!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +616

      smersh45 17 октября 2017, 12:56

      кому что , кто на что учился.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 17 октября 2017, 09:34

      и тульский пряник..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 17 октября 2017, 09:32

      Это круто!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 17 октября 2017, 09:10

      и Калашникова в придачу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 17 октября 2017, 08:37

      К завершению сезона Кангва до конца познает шкалу ценности голов разным соперникам!..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 17 октября 2017, 08:20

      А в Грозном за такие подвиги Мерседес дарят

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Стаz 17 октября 2017, 08:52

      Может быть Мерседес у него уже есть, а самовара не было ))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > Обер-КанцлерЪ 17 октября 2017, 09:33

      Это новая модель мерседеса - Mercedes Samovar.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1423

      Parham > myelementisearth 17 октября 2017, 10:49

      Хахахахаааа, прикольно!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      Kotiwe 17 октября 2017, 08:17

      И обязательно пряниками завалить с ног до головы,а то проку от самовара не будет!

      8
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