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Кангва получит самовар за победный гол в ворота «Зенита»

17 октября 2017, 08:06
11

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о том, как клуб вознаградит нападающего своей команды Эванса Кангва за победный гол в ворота «Зенита». По его словам, футболисту будет вручен русский самовар.

Игра 13-го утра российской Премьер-лиги «Зенит» – «Арсенал» закончилась со счетом 0:1. «Зенит» с 28-ю очками сохранил лидирующую позицию в турнирной таблице, «Арсенал» набрал 17 очков и расположился на десятой строчке.

– Удивились, когда узнали, что Джорджевич не сыграет против «Зенита» по условиям аренды?

– Нет. Я могу понять питерский клуб, это нормальная практика. Зачем разрешать арендованному у тебя футболисту выходить на поле? А вдруг он забьет и отберет очки?

– Правда, что за участие Джорджевича в матче «Арсенал» должен был заплатить питерцам 100 тысяч евро?

– Нет, про это не слышал.

– С другой стороны, шанс получил Кангва, забивший победный гол.

– Да. Он здорово сыграл в том эпизоде.

– В «Ахмате» в свое время подарили нападающему Мбенгу автомобиль за мяч в ворота «Спартаку». Что «Арсенал» презентует Кангва?

– Самовар.

– Что вы ему сказали после игры?

– Ничего. А до матча говорил, что он должен убежать от защитников и забить! У него хорошая скорость, нужно использовать свои козыри.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал Кангва Эванс Божович Миодраг
Комментарии (11)
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Kotiwe
1508217446
И обязательно пряниками завалить с ног до головы,а то проку от самовара не будет!
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Стаz
1508217606
А в Грозном за такие подвиги Мерседес дарят
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insider_retro
1508218661
К завершению сезона Кангва до конца познает шкалу ценности голов разным соперникам!..
Ответить
Garrincha58
1508220629
и Калашникова в придачу
Ответить
VeniaminS
1508221966
Это круто!!!!!
Ответить
neofizer
1508222054
и тульский пряник..
Ответить
smersh45
1508234173
кому что , кто на что учился.
Ответить
Pourport
1508246525
В Грозном получают джипы перед игрой,в Туле дарят мешок пряников!Коротко о РФ!)
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