Кангва получит самовар за победный гол в ворота «Зенита»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о том, как клуб вознаградит нападающего своей команды Эванса Кангва за победный гол в ворота «Зенита». По его словам, футболисту будет вручен русский самовар.

Игра 13-го утра российской Премьер-лиги «Зенит» – «Арсенал» закончилась со счетом 0:1. «Зенит» с 28-ю очками сохранил лидирующую позицию в турнирной таблице, «Арсенал» набрал 17 очков и расположился на десятой строчке.

– Удивились, когда узнали, что Джорджевич не сыграет против «Зенита» по условиям аренды?

– Нет. Я могу понять питерский клуб, это нормальная практика. Зачем разрешать арендованному у тебя футболисту выходить на поле? А вдруг он забьет и отберет очки?

– Правда, что за участие Джорджевича в матче «Арсенал» должен был заплатить питерцам 100 тысяч евро?

– Нет, про это не слышал.

– С другой стороны, шанс получил Кангва, забивший победный гол.

– Да. Он здорово сыграл в том эпизоде.

– В «Ахмате» в свое время подарили нападающему Мбенгу автомобиль за мяч в ворота «Спартаку». Что «Арсенал» презентует Кангва?

– Самовар.

– Что вы ему сказали после игры?

– Ничего. А до матча говорил, что он должен убежать от защитников и забить! У него хорошая скорость, нужно использовать свои козыри.