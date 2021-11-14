Эванс Кангва из «Арсенала» впервые за год сыграл за сборную Замбии. Он заработал пенальти в матче с Мавританией

Форвард тульского «Арсенала» Эванс Кангва впервые с октября 2020 года сыграл за сборную Замбии. В рамках группы В отборочного цикла ЧМ-2022 замбийцы разгромили Мавританию (4:0).
Кангва заработал пенальти и получил желтую карточку. Он вышел в основе и был заменен на 76-й минуте.
Также у замбийцев сыграл другой футболист «Арсенала» – Кингс Кангва. Он вышел на замену на 53-й минуте.
Хет-триком в матче отметился форвард «Рейнджерс» Фэшн Сакаля, который с 2017 по 2018 год был в системе «Спартака».
- Замбия идет в группе 3-й.
- Эванс Кангва провел в сезоне РПЛ 9 матчей, забил гол, сделал результативный пас.
- У Кингса Кангва 7 игр в РПЛ, гол, ассист.
Источник: Бомбардир.ру