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    Эванс Кангва из «Арсенала» впервые за год сыграл за сборную Замбии. Он заработал пенальти в матче с Мавританией

    Форвард тульского «Арсенала» Эванс Кангва впервые с октября 2020 года сыграл за сборную Замбии. В рамках группы В отборочного цикла ЧМ-2022 замбийцы разгромили Мавританию (4:0).

    Кангва заработал пенальти и получил желтую карточку. Он вышел в основе и был заменен на 76-й минуте.

    Также у замбийцев сыграл другой футболист «Арсенала» – Кингс Кангва. Он вышел на замену на 53-й минуте.

    Хет-триком в матче отметился форвард «Рейнджерс» Фэшн Сакаля, который с 2017 по 2018 год был в системе «Спартака».

    • Замбия идет в группе 3-й.
    • Эванс Кангва провел в сезоне РПЛ 9 матчей, забил гол, сделал результативный пас.
    • У Кингса Кангва 7 игр в РПЛ, гол, ассист.

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    Источник: Бомбардир.ру

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