Эванс Кангва из «Арсенала» впервые за год сыграл за сборную Замбии. Он заработал пенальти в матче с Мавританией

Форвард тульского «Арсенала» Эванс Кангва впервые с октября 2020 года сыграл за сборную Замбии. В рамках группы В отборочного цикла ЧМ-2022 замбийцы разгромили Мавританию (4:0).

Кангва заработал пенальти и получил желтую карточку. Он вышел в основе и был заменен на 76-й минуте.

Также у замбийцев сыграл другой футболист «Арсенала» – Кингс Кангва. Он вышел на замену на 53-й минуте.

Хет-триком в матче отметился форвард «Рейнджерс» Фэшн Сакаля, который с 2017 по 2018 год был в системе «Спартака».