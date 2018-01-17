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  • Божович запомнил победу над «Зенитом» из осенней части чемпионата РФПЛ

Божович запомнил победу над «Зенитом» из осенней части чемпионата РФПЛ

17 января 2018, 06:42
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Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович вспомнил самое яркое для себя впечатление от первой части сезона в РФПЛ. К нему он отнес победу своей команды над «Зенитом» (1:0).

– Самое яркое впечатление от первой части сезона?

– Наша победа над «Зенитом».

– Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов заметил, что автор победного гола Кангва реализовал свой потенциал пока только на 30 процентов. Это действительно так?

– Сложно посчитать проценты. Нужно учитывать, что он довольно поздно к нам присоединился, когда уже начался чемпионат. Потребовалось время, чтобы подвести его к нужным физическим кондициям. Хочется верить, что Кангва еще раскроется.

– Кого он вам напоминает?

– Вообще ему легче играть с краю. Такой фланговый форвард, чем-то напоминающий Ахмеда Мусу. Однако до Мусы ему еще пахать и пахать!

– За этот гол клуб преподнес ему специальный подарок?

– Нет. У нас такое не практикуется. Есть зарплаты и премиальные (улыбается). Хотя, думаю, сам Кангва понимает, что сотворил историю.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал Кангва Эванс Божович Миодраг
Комментарии (1)
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пряник929
1516161008
Почему бы не повторить и во втором круге?
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