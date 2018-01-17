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    Божович запомнил победу над «Зенитом» из осенней части чемпионата РФПЛ

    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович вспомнил самое яркое для себя впечатление от первой части сезона в РФПЛ. К нему он отнес победу своей команды над «Зенитом» (1:0).

    – Самое яркое впечатление от первой части сезона?

    – Наша победа над «Зенитом».

    – Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов заметил, что автор победного гола Кангва реализовал свой потенциал пока только на 30 процентов. Это действительно так?

    – Сложно посчитать проценты. Нужно учитывать, что он довольно поздно к нам присоединился, когда уже начался чемпионат. Потребовалось время, чтобы подвести его к нужным физическим кондициям. Хочется верить, что Кангва еще раскроется.

    – Кого он вам напоминает?

    – Вообще ему легче играть с краю. Такой фланговый форвард, чем-то напоминающий Ахмеда Мусу. Однако до Мусы ему еще пахать и пахать!

    – За этот гол клуб преподнес ему специальный подарок?

    – Нет. У нас такое не практикуется. Есть зарплаты и премиальные (улыбается). Хотя, думаю, сам Кангва понимает, что сотворил историю.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.01.2018 06:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 17 января 2018, 06:50

      Почему бы не повторить и во втором круге?

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