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    Дзюба, Азмун, Кангва, Еременко и Джанаев – претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в октябре

    РПЛ назвала пятерку претендентов на звание лучшего игрока чемпионата по итогам месяца.

    Болельщики, эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер» будут выбирать между Артемом Дзюбой, Сердаром Азмуном (оба «Зенит»), Романом Еременко («Ростов»), Эвансом Кангва («Арсенал») и Сосланом Джанаевым («Сочи»).

    РПЛ также опубликовала список номинантов на звание лучшего тренера турнира по итогам октября.

    Источник: твиттер РПЛ

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +34706

      MaxRnD 2 часа назад

      Хватит смешить народ Дзюбой под кайфом !
      Лучший однозначно - Джанаев !

      1
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      Рейтинг: +2282

      Виталий Орехов > MaxRnD 2 часа назад

      Поддерживаю.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      Давид59 2 часа назад

      Ну явно не Азмун. Вы видели, что он с "Крыльями" "творил"? А с Лейпцигом?

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