Дзюба, Азмун, Кангва, Еременко и Джанаев – претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в октябре

Хватит смешить народ Дзюбой под кайфом !
Лучший однозначно - Джанаев !
РПЛ назвала пятерку претендентов на звание лучшего игрока чемпионата по итогам месяца.
Болельщики, эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер» будут выбирать между Артемом Дзюбой, Сердаром Азмуном (оба – «Зенит»), Романом Еременко («Ростов»), Эвансом Кангва («Арсенал») и Сосланом Джанаевым («Сочи»).
РПЛ также опубликовала список номинантов на звание лучшего тренера турнира по итогам октября.
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— Российская Премьер-Лига (@rfpl) October 28, 2019