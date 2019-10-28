Семак, Семин, Матвеев, Божович и Новиков – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в октябре

Пресс-служба РПЛ опубликовала список номинантов на звание лучшего тренера турнира по итогам октября.
За награду поборются Сергей Семак («Зенит»), Юрий Семин («Локомотив»), Сергей Матвеев («Краснодар»), Миодраг Божович («Крылья Советов») и Кирилл Новиков («Динамо»).
Победителя совместно определят болельщики, эксперты Премьер-лиги и канала «Матч Премьер».
В сентябре лучшим тренером признавался Виктор Гончаренко из ЦСКА.
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Источник: Официальный твиттер РПЛ