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    Семак, Семин, Матвеев, Божович и Новиков – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в октябре

    Пресс-служба РПЛ опубликовала список номинантов на звание лучшего тренера турнира по итогам октября.

    За награду поборются Сергей Семак («Зенит»), Юрий Семин («Локомотив»), Сергей Матвеев («Краснодар»), Миодраг Божович («Крылья Советов») и Кирилл Новиков («Динамо»).

    Победителя совместно определят болельщики, эксперты Премьер-лиги и канала «Матч Премьер».

    В сентябре лучшим тренером признавался Виктор Гончаренко из ЦСКА.

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Сегодня, 11:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +34706

      MaxRnD 2 часа назад

      В этом месяце наверное - это всё-таки "беглый граф"

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