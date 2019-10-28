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  • Семак, Семин, Матвеев, Божович и Новиков – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в октябре

Семак, Семин, Матвеев, Божович и Новиков – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в октябре

28 октября 2019, 11:52
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Пресс-служба РПЛ опубликовала список номинантов на звание лучшего тренера турнира по итогам октября.

За награду поборются Сергей Семак («Зенит»), Юрий Семин («Локомотив»), Сергей Матвеев («Краснодар»), Миодраг Божович («Крылья Советов») и Кирилл Новиков («Динамо»).

Победителя совместно определят болельщики, эксперты Премьер-лиги и канала «Матч Премьер».

В сентябре лучшим тренером признавался Виктор Гончаренко из ЦСКА.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Краснодар Крылья Советов Динамо Семин Юрий Божович Миодраг Семак Сергей Новиков Кирилл Матвеев Сергей
Комментарии (3)
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MaxRnD
1572257066
В этом месяце наверное - это всё-таки "беглый граф"
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woyser
1572270105
Божович однозначно, он с народом четыре тура на пиваре с трибуны будет футьбол смотреть))
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Stavropolets
1572273051
Каждый хорош по своему
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