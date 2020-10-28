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Сергей Матвеев
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Сергей Матвеев
Тренер
Имя
Сергей
Отчество
Васильевич
Фамилия
Матвеев
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 апреля 1972
Статистика
Новости
Посты
Статистика по турнирам
Лига Европы 2019/2020
Россия. Премьер-лига 2019/2020
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Краснодар
5
3
2
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
19.09.2019
Базель
5 : 0
Краснодар
03.10.2019
Краснодар
1 : 2
Хетафе
24.10.2019
Трабзонспор
0 : 2
Краснодар
07.11.2019
Краснодар
3 : 1
Трабзонспор
28.11.2019
Краснодар
1 : 0
Базель
28 октября 2020
12:32
Экс-тренер «Краснодара» Матвеев: «Слабое место «Челси» – вратарь»
8
12 июня 2020
17:23
Зырянов, Семшов, Бояринцев и Ярошик получили тренерские лицензии Pro
1
6 июня 2020
08:51
Захаряк вошел в тренерский штаб «Краснодара» вместо Матвеева
3 июня 2020
17:11
«Краснодар» может возглавить главный тренер «Сокола» Захаряк
18
23 марта 2020
11:49
Фото
Семин и Тедеско поборются за звание лучшего тренера РПЛ в марте
15
12 декабря 2019
23:48
Тренер «Краснодара» Матвеев – после 0:3 от «Хетафе»: «Обидно, но что поделать. Это футбол»
7
28 ноября 2019
22:16
Матвеев: «Теперь все увидели, что «Краснодар» и «Базель» похожи по силе, и разница в 1-2 мяча в матчах между ними – норма»
7
27 ноября 2019
18:53
Матвеев – об уходе группы легионеров из «Краснодара»: «Все решения будут приниматься в конце сезона. Это очередная утка»
4
12:55
Матвеев: «Краснодар» не заслужил поражение 0:5 в первом матче с «Базелем»
8
26 ноября 2019
10:44
Семак, Гончаренко, Матвеев, Новиков и Первушин – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в ноябре
15
8 ноября 2019
00:20
Матвеев: «Следующие два матча решат судьбу «Краснодара» в Лиге Европы»
3
6 ноября 2019
13:35
Матвеев: «Не сказал бы, что «Краснодару» повезло в прошлой игре. Завтра ждем такого же тяжелого матча»
3 ноября 2019
20:24
Матвеев – о словах Карпина: «Краснодар не радуется ничьей. Мы потеряли два очка»
9
19:23
Матвеев: «Сделали небольшое чудо в матче с «Ростовом», но ожидали немножко большего от этой игры»
4
28 октября 2019
11:52
Семак, Семин, Матвеев, Божович и Новиков – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в октябре
3
27 октября 2019
23:51
Матвеев: «Сложно, когда «Оренбург» вдесятером стоит в своей штрафной»
5
25 октября 2019
00:33
Матвеев: «Мы играли на победу. Показали характер и дисциплину»
24 октября 2019
09:29
Матвеев: «Травмы мешают «Краснодару» показать свои лучшие стороны»
13 октября 2019
00:15
Тренер «Краснодара» Матвеев: «Мне всегда импонировала работа Слуцкого»
2
12 октября 2019
12:40
Матвеев: «Сейчас «Краснодару» нужно перетерпеть отсутствие ключевых игроков из-за серьeзных травм»
1
4 октября 2019
01:40
Матвеев: «Краснодар» не будет жертвовать Лигой Европы»
22
00:37
Матвеев – о поражении от «Хетафе»: «Когда системообразующие игроки выпадают, то возможности становятся ниже»
4
2 октября 2019
17:20
Матвеев: «Краснодар» провел не лучший матч в Базеле. Постараемся это исправить при своих болельщиках»
6
22 сентября 2019
21:31
Матвеев: «Краснодар» сделал две замены и переломил игру. Если так будет продолжаться – нас ждет много хорошего»
12
19 сентября 2019
22:47
Тренер «Краснодара» Матвеев: «Так стартовать в Лиге Европы нельзя»
6
15 сентября 2019
22:47
Матвеев: «Отбитый Сафоновым пенальти – ключевой момент матча с «Крыльями Советов»
3 сентября 2019
11:16
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Карпин – лучший тренер РПЛ в августе
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2 сентября 2019
12:11
Кононов, Семин, Карпин, Матвеев и Гончаренко – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в августе
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30 августа 2019
15:31
Тренер «Краснодара» Матвеев: «Жеребьевка для нас хорошая, все команды ровные»
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28 августа 2019
07:44
Матвеев: «Шапи получил ушиб подвздошной кости. Любая травма в первом тайме меняет весь посыл»
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20.08.2019 20:18
Матч ТВ покажет игру Олимпиакос – Краснодар ?
Телеканал «Матч ТВ» будет транслировать встречу раунда раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между греческим «Олимпиакосом» и российским ФК «Краснодар»
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