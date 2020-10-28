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    Сергей Матвеев

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Васильевич
    Фамилия Матвеев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 25 апреля 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Краснодар 5 3 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.09.2019 Базель 5 : 0 Краснодар
    03.10.2019 Краснодар 1 : 2 Хетафе
    24.10.2019 Трабзонспор 0 : 2 Краснодар
    07.11.2019 Краснодар 3 : 1 Трабзонспор
    28.11.2019 Краснодар 1 : 0 Базель
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