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    Тренер «Краснодара» Матвеев: «Так стартовать в Лиге Европы нельзя»

    Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев высказался после поражения своей команды от «Базеля» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Очень плохое для нас начало. Мы совершили много ошибок, за которые нас наказали. Вина лежит на нас, тренерах, так стартовать в Лиге Европы нельзя», – сказал Матвеев.

    Не удивляйтесь провалу «Краснодара». Клуб всегда плохо играет в гостях, а этот «Базель» – хищники

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 22:47
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +294

      ALEX TARAN 1 минуту назад

      А где можно?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14424

      DOCTOR PENALTY 16 минут назад

      Так стартовать нигде нельзя, даже на первенстве дворовых команд.

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