Тренер «Краснодара» Матвеев: «Так стартовать в Лиге Европы нельзя»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев высказался после поражения своей команды от «Базеля» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Южане проиграли со счетом 0:5.

Это самое крупное поражение клуба в еврокубках в истории.

«Очень плохое для нас начало. Мы совершили много ошибок, за которые нас наказали. Вина лежит на нас, тренерах, так стартовать в Лиге Европы нельзя», – сказал Матвеев.

Не удивляйтесь провалу «Краснодара». Клуб всегда плохо играет в гостях, а этот «Базель» – хищники