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    «Краснодар» потерпел самое крупное поражение в еврокубках

    В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» в гостях проиграл «Базелю» со счетом 0:5.

    Это самое крупное поражение южан в еврокубковых турнирах.

    Ранее краснодарцы дважды уступали с разницей в четыре гола.

    В сезоне-2014/15 «Вольфсбург» в ЛЕ разгромил российскую команду со счетом 5:1, а в нынешнем сезоне «Олимпиакос» победил 4:0 в квалификации Лиги чемпионов.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 22:16
    Комментарии29
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      Рейтинг: +2099

      InterMilLano1908 36 секунд назад

      Браво лимиту, единоблюсы уже и за футбол взялись... играют всякие шлепки ипликовы да ихметовы которые даже мяч не могут обработать...да хоть они 20 лет будут в основе играть они не научатся играть в футбол... молюсь что бы это бл.ядолимит отменили
      (Я про матч ЦСКА)

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      Рейтинг: +5241

      GoLenaStop 8 минут назад

      Ну и кого вы в еврозону притянули за хвосты, пятаки, рога и копыта, сраные росчиновники и олигархи от футбола?
      Вы понимаете, что натворили?
      Без ув.
      ВСЕМ болелам России - соболез, спкнч и хорошего вечера пятницы!

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      Рейтинг: +242

      kazak161 9 минут назад

      Я смотрю высокомерные из Москвы и Питера всех нас колхозом называют а сами играют как колхоз!

      0
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      Рейтинг: +342

      Чец 11 минут назад

      Это для нас шок, больно, обидно, но переживем, с кем не бывает.

      0
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      Рейтинг: +476

      Frankfurt Am Main 13 минут назад

      А гнали на Спартак, вот страной браги вылетели! Вот и вам Базель и темболее малозвестный лудогорец

      2
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      Рейтинг: +2037

      BlackMurder 14 минут назад

      Лошадям вон тоже суют неплохо, а тот год реал жарили кони)

      1
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      Рейтинг: +826

      Киркинитидец 19 минут назад

      кони тоже поплыли...гляди!

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      Рейтинг: +17791

      VVM1964 > Киркинитидец 12 минут назад

      Я НЕ ВИНОВАТ (((

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      Рейтинг: +5241

      GoLenaStop 20 минут назад

      Херня, ЦСКА продолжает ваши традиции!

      1
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      Рейтинг: +14424

      DOCTOR PENALTY 25 минут назад

      Полезная п*здюлина. Теперь Галицкий поймёт свою главную ошибку, что для выступлений в еврокубках запредельно омоложенный тренерский штаб просто не подходит.

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      Рейтинг: +101

      1974valik > DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      Нужно убирать этих двух виртуальных тренеров.Один без лицензии,другой вообще не понятно кто.

      1
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      Рейтинг: +890

      ААМ 28 минут назад

      Ни чести, ни достоинства у бычат.

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