В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» в гостях проиграл «Базелю» со счетом 0:5.

Это самое крупное поражение южан в еврокубковых турнирах.

Ранее краснодарцы дважды уступали с разницей в четыре гола.

В сезоне-2014/15 «Вольфсбург» в ЛЕ разгромил российскую команду со счетом 5:1, а в нынешнем сезоне «Олимпиакос» победил 4:0 в квалификации Лиги чемпионов.