Браво лимиту, единоблюсы уже и за футбол взялись... играют всякие шлепки ипликовы да ихметовы которые даже мяч не могут обработать...да хоть они 20 лет будут в основе играть они не научатся играть в футбол... молюсь что бы это бл.ядолимит отменили
(Я про матч ЦСКА)
В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» в гостях проиграл «Базелю» со счетом 0:5.
Это самое крупное поражение южан в еврокубковых турнирах.
Ранее краснодарцы дважды уступали с разницей в четыре гола.
В сезоне-2014/15 «Вольфсбург» в ЛЕ разгромил российскую команду со счетом 5:1, а в нынешнем сезоне «Олимпиакос» победил 4:0 в квалификации Лиги чемпионов.