Лига Европы. «Базель» разгромил «Краснодар», забив пять безответных голов

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» в гостях проиграл «Базелю» со счетом 0:5.

В первом тайме дублем отличился Кевин Буа, а после перерыва в ворота южан забивали Лука Дзуффи и Ноа Окафор. Кроме того, автогол в свой пассив записал Тонни Вилена.

Лига Европы. Групповой этап. 1-й тур

Базель (Швейцария) – Краснодар (Россия) – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Буа, 9; 2:0 – Буа, 40; 3:0 – Дзуффи, 52; 4:0 – Вилена (в свои ворота), 53; 5:0 – Окафор, 79.

«Базель»: Омлин, Альдерете, Петретта, Видмер, Джемерт, Дзуффи (Кампо, 79), Джака, Фрай, Штокер (Окафор, 58), Буа, Артур (Риверос, 66).

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Петров, Рамирес, Спайич, Камболов (Уткин, 46), Вилена, Вандерсон, Ольссон (Намли, 60), Сулейманов, Игнатьев (Берг, 67).

Предупреждения: Штокер, 51 – Мартынович, 63.

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