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    Лига Европы. «Базель» разгромил «Краснодар», забив пять безответных голов

    В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» в гостях проиграл «Базелю» со счетом 0:5.

    В первом тайме дублем отличился Кевин Буа, а после перерыва в ворота южан забивали Лука Дзуффи и Ноа Окафор. Кроме того, автогол в свой пассив записал Тонни Вилена.

    Лига Европы. Групповой этап. 1-й тур

    Базель (Швейцария) – Краснодар (Россия) – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Буа, 9; 2:0 – Буа, 40; 3:0 – Дзуффи, 52; 4:0 – Вилена (в свои ворота), 53; 5:0 – Окафор, 79.

    «Базель»: Омлин, Альдерете, Петретта, Видмер, Джемерт, Дзуффи (Кампо, 79), Джака, Фрай, Штокер (Окафор, 58), Буа, Артур (Риверос, 66).

    «Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Петров, Рамирес, Спайич, Камболов (Уткин, 46), Вилена, Вандерсон, Ольссон (Намли, 60), Сулейманов, Игнатьев (Берг, 67).

    Предупреждения: Штокер, 51 – Мартынович, 63.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:45
    Комментарии148
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      Рейтинг: +51

      bolel58 19 секунд назад

      Коней без вазелина прут болгары!

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      Рейтинг: +915

      IVANRUS777 21 секунду назад

      Шапи вообще матч провалил. Столько обрезов совершил. Звезду поймал парень видимо. А вообще, че́рный дене́к для российских клубов конечно сегодня. Но действительно поделом,как написал товарищ DemSerg в этой ветке, приче́м как Краснодару, так и цска тоже.

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      Рейтинг: +890

      ААМ 2 минуты назад

      На очереди ЦСКА с 1:5.

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      Рейтинг: +826

      Киркинитидец 6 минут назад

      после вчерашнего оргазма... сегодня половое бессилие!тьфу! стыдно смотреть... кони тоже в ...опе!

      3
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      Рейтинг: +245

      Кирпичный 7 минут назад

      Да ладно базель. Ну лудогрец это перебор. Походу у нас во дворе играют не хуже

      1
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      Рейтинг: 0

      Expert_k23 9 минут назад

      На моменте поймал себя на мысли, что 10:0 было бы ещё лучше. Вот не жалею, что не взял абонемент и на сезон и на еврокубки. Поделом. А вообще сегодня вместо футбола приходится смотреть одну порнуху

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      Рейтинг: +523

      Серёга Краснодарский 14 минут назад

      думаю в клубе не все в порядке. у парней есть глаза. я про ситуацию с мамаем.

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      Рейтинг: +242

      kazak161 16 минут назад

      ЦСКА то же уже не далеко от позора!

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      Рейтинг: +14424

      DOCTOR PENALTY 19 минут назад

      Появилась возможность громко хлопнуть дверью дома. Если этого не произойдёт, то надо делать оргвыводы. Или долго и терпеливо ждать пока Мусаев наберётся опыта, но это не вариант для ТОП-клуба, каковым Краснодар сам себя считает.

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      Рейтинг: +3159

      paracetamol 27 минут назад

      Блин, признавайтесь сцуки, кто быков охолостил, меринами сделал?

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