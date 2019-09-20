Базель - Краснодар

Да ладно вам ребя! Ещё не вечер. Будут ещё яркие победы и мы принесём в копилочку очечей для России!
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|22 января, вторник
|17:00
|Базель
|2:0
|Краснодар
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Базель
|6
|4
|1
|1
|12:4
|+8
|13
|2.
|Хетафе
|6
|4
|0
|2
|8:4
|+4
|12
|3.
|Краснодар
|6
|3
|0
|3
|7:11
|-4
|9
|4.
|Трабзонспор
|6
|0
|1
|5
|3:11
|-8
|1
Да ладно вам ребя! Ещё не вечер. Будут ещё яркие победы и мы принесём в копилочку очечей для России!
Братья Пацаки, сейчас ЦСКА, .... за них!
дай бог.. победа, еще одного 5:0 я я не вывезу) сопьюсь до утра)
ГОООЛ!!! Дивеев, 0:1
Выкуси, "Атлетико"! Влашич с левого края со стандарта набросил на ближний угол вратарской, где воздух выиграл Дивеев, который пробил головой с отскоком от газона в левую "девятку". Ренан не дотянулся.
Не надо!
Видел! Уже не "Краснодар"...!
Не быки а телята прям, надеюсь этот матч они запомнят
телята? больше на спермотозоидов бычьих похожи... телята бы %60 не пролетели
Нда, позор. Зенит и Локо просто "отцы" футбола выходит.
епать, это хуже спартака будет
Дааа ужжж .... я тоже думал хуже спартака не бывает, но от Краснодара такого не ожидал!!!
Мне показалось, что быки стали походить на "народную" команду. Команду бросает из в крайности в крайность. То выдадут игру на загляденье, то обосрутся по полной. Ох не к добру это. Сегодня вся надежда на коней, мож удастся подсластить горькую пилюлю.
опять комментатор гонит надо выигрывать дома три матча, а пиля если бы не проиграли , то и побеждать не надо дома? ау комментатор!!!