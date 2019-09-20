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Судьи
Главный судья:
Маттиас Гестраниус (Парайнен)
Материалы

Базель - Краснодар

19.09.2019, Четверг, 19:55 мск Базель, стадион Сент Якоб-Парк Трансляция: Матч ТВ Лига Европы, 1 тур Базель - Краснодар
Товарищеские матчи 2018

22 января, вторник 17:00 Базель 2:0 Краснодар
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 6 4 1 1 12:4 +8 13
2. Хетафе 6 4 0 2 8:4 +4 12
3. Краснодар 6 3 0 3 7:11 -4 9
4. Трабзонспор 6 0 1 5 3:11 -8 1
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    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com 19 сентября 2019, 22:29

    Да ладно вам ребя! Ещё не вечер. Будут ещё яркие победы и мы принесём в копилочку очечей для России!

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    Рейтинг: +5113

    hunta 19 сентября 2019, 21:57

    Братья Пацаки, сейчас ЦСКА, .... за них!

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    Рейтинг: +2398

    Mister_Tomsk > hunta 19 сентября 2019, 22:13

    дай бог.. победа, еще одного 5:0 я я не вывезу) сопьюсь до утра)

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    Рейтинг: +2398

    Mister_Tomsk > hunta 19 сентября 2019, 22:13

    ГОООЛ!!! Дивеев, 0:1
    Выкуси, "Атлетико"! Влашич с левого края со стандарта набросил на ближний угол вратарской, где воздух выиграл Дивеев, который пробил головой с отскоком от газона в левую "девятку". Ренан не дотянулся.

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    Рейтинг: +5113

    hunta > Mister_Tomsk 19 сентября 2019, 22:13

    Не надо!

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    Рейтинг: +5113

    hunta > Mister_Tomsk 19 сентября 2019, 22:14

    Видел! Уже не "Краснодар"...!

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    Рейтинг: +46

    Hohrjkk 19 сентября 2019, 21:56

    Не быки а телята прям, надеюсь этот матч они запомнят

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    Рейтинг: +2398

    Mister_Tomsk > Hohrjkk 19 сентября 2019, 22:07

    телята? больше на спермотозоидов бычьих похожи... телята бы %60 не пролетели

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    Рейтинг: +2844

    Nerlinger 19 сентября 2019, 21:50

    ГазМяс !!!!!!

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    Рейтинг: +5113

    hunta > Nerlinger 19 сентября 2019, 21:51

    ЦСКА ещё играть...

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    Рейтинг: +5113

    hunta > Nerlinger 19 сентября 2019, 21:52

    Не дай Бог...!

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    Рейтинг: +98

    OstavteLOKO_V_pokoe 19 сентября 2019, 21:49

    Нда, позор. Зенит и Локо просто "отцы" футбола выходит.

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    Рейтинг: +5113

    hunta 19 сентября 2019, 21:48

    Давно не было такой задницы....(((

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    Рейтинг: +2398

    Mister_Tomsk 19 сентября 2019, 21:48

    епать, это хуже спартака будет

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    Рейтинг: +2844

    Nerlinger > Mister_Tomsk 19 сентября 2019, 21:52

    Дааа ужжж .... я тоже думал хуже спартака не бывает, но от Краснодара такого не ожидал!!!

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    Рейтинг: +18460

    ilichkadr 19 сентября 2019, 21:48

    Мне показалось, что быки стали походить на "народную" команду. Команду бросает из в крайности в крайность. То выдадут игру на загляденье, то обосрутся по полной. Ох не к добру это. Сегодня вся надежда на коней, мож удастся подсластить горькую пилюлю.

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    Рейтинг: +264

    IVAN53 > ilichkadr 19 сентября 2019, 21:49

    я за победу цска, но....

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    Рейтинг: +18460

    ilichkadr > IVAN53 19 сентября 2019, 21:52

    Я верю в коней. Возможно и не возьмут очки, Лудогорец крепкий орешек, но уверен - такого безволия, как у быков, не будет. У коней тренер, а у быков даже не физрук.

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    Рейтинг: +264

    IVAN53 19 сентября 2019, 21:47

    опять комментатор гонит надо выигрывать дома три матча, а пиля если бы не проиграли , то и побеждать не надо дома? ау комментатор!!!

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    Рейтинг: +142

    ДзюбаДуба 19 сентября 2019, 21:44

    Отмучались

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    Рейтинг: +5113

    hunta > ДзюбаДуба 19 сентября 2019, 21:45

    Отпидолились...

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