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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Базель - Краснодар
Базель - Краснодар: обзор матча 19 сентября 2019
Базель
19.09.2019, четверг, 19:55
Лига Европы, группа C, 1 тур
5 : 0
Завершен
Краснодар
9'
К. Буа
9'
К. Буа
40'
К. Буа
40'
К. Буа
52'
Л. Дзуффи
52'
Л. Дзуффи
53'
Т. Вилена (АГ)
55'
Т. Вилена (АГ)
79'
Н. Окафор
79'
Н. Окафор
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Краснодар
Замена
️️️️
С. Кампо
81'
Замена
С. Кампо
️️️️
Л. Дзуффи
81'
ГОЛ! 10:0!
Н. Окафор
79'
ГОЛ! 9:0!
Н. Окафор
79'
67'
Замена
️️️️
М. Берг
67'
Замена
М. Берг
️️️️
И. Игнатьев
Замена
️️️️
Б. Риверос
66'
Замена
Б. Риверос
️️️️
А. Кабрал
65'
64'
Желтая карточка
А. Мартынович
63'
Желтая карточка
А. Мартынович
60'
Замена
️️️️
Ю. Намли
59'
Замена
Ю. Намли
️️️️
К. Ольссон
Замена
️️️️
Н. Окафор
58'
Замена
Н. Окафор
️️️️
В. Штокер
58'
ГОЛ в свои ворота! 8:0!
Т. Вилена
Пас отдал
А. Кабрал
55'
ГОЛ в свои ворота! 7:0!
Т. Вилена
53'
ГОЛ! 6:0!
Л. Дзуффи
52'
ГОЛ! 5:0!
Л. Дзуффи
Пас отдал
А. Кабрал
52'
Желтая карточка
В. Штокер
51'
Желтая карточка
В. Штокер
50'
46'
Замена
️️️️
Д. Уткин
46'
Замена
Д. Уткин
️️️️
Р. Камболов
ГОЛ! 4:0!
К. Буа
Пас отдал
В. Штокер
40'
ГОЛ! 3:0!
К. Буа
Пас отдал
В. Штокер
40'
ГОЛ! 2:0!
К. Буа
9'
ГОЛ! 1:0!
К. Буа
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Йонас Омлин
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
33
Кевин Буа
ЛП
34
Таулант Джака
ОП
7
Лука Дзуффи
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
14
Валентин Штокер
ПП
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
88
Руслан Камболов
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
АП
94
Вандерсон
АП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Матвеев
Базель
1
Джордже Николич
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
7
Рамирес
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
8
Zdravko Kuzmanovic
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
Краснодар
16
Денис Адамов
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
39
Ари
ЦФ
4-1-4-1
1
Омлин
18
Петретта
15
Альдрете
5
Джемерт
30
Видмер
34
Джака
33
Буа
7
Дзуффи
20
Фрай
14
Штокер
19
Кабрал
4-3-2-1
39
Сафонов
98
Петров
14
Мартынович
25
Спайич
2
Рамирес
88
Камболов
52
Вилена
8
Ольссон
93
Сулейманов
94
Вандерсон
18
Игнатьев
14
Штокер
19
Окафор
19
Окафор
14
Штокер
19
Кабрал
15
Риверос
15
Риверос
19
Кабрал
7
Дзуффи
10
Кампо
10
Кампо
7
Дзуффи
88
Камболов
47
Уткин
47
Уткин
88
Камболов
8
Ольссон
7
Намли
7
Намли
8
Ольссон
18
Игнатьев
33
Берг
33
Берг
18
Игнатьев
Остались в запасе
Базель
Краснодар
1
Джордже Николич
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
7
Рамирес
ЦП
8
Zdravko Kuzmanovic
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
16
Денис Адамов
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Сергей Матвеев
Остались в запасе
1
Джордже Николич
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
7
Рамирес
ЦП
8
Zdravko Kuzmanovic
ЦП
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Сергей Матвеев
Статистика матча Базель - Краснодар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Маттиас Гестраниус
(Парайнен)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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