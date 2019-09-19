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    Марсель Коллер

    Тренер
    Имя Марсель
    Фамилия Коллер
    Команда Аль-Ахли
    Гражданство Швейцария
    Дата рождения 11 ноября 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Аль-Ахли 4 2 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    01.02.2023 Аль-Ахли 3 : 0 Окленд Сити
    04.02.2023 Сиэтл 0 : 1 Аль-Ахли
    08.02.2023 Аль-Ахли 1 : 4 Реал
    11.02.2023 Аль-Ахли 2 : 4 Фламенго
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