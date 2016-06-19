Коллер: «Мы были намного лучше»

Главный тренер сборной Австрии Марсель Коллер поделился впечатлениями после матча второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Португалии (0:0).

«Думаю, мы увидели очень интенсивную игру против сильного соперника. Мы были намного лучше, изменили систему игры и футболисты много пробежали. Они тяжело боролись, и нам действительно немного повезло с незабитым пенальти.

В первом тайме перемещения нападающих были немного беспорядочными, но мы лучше обращались с мячом, чем в первом матче.

После этого результата мы все еще остаемся в деле, и нас ждет финал», – сказал Коллер.