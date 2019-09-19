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    Тренер «Базеля»: «Могли забить «Краснодару» больше»

    Главный тренер «Базеля» Марсель Коллер подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Краснодара».

    «Краснодар» погнался за нами – нам повезло, что они не сумели нам забить, хотя моментов было у них предостаточно. У «Краснодара» очень индивидуально сильные футболисты, но мы подготовились к сопернику. 5:0, конечно, крупный счет, но у нас тоже были ошибки, и «Краснодар» мог нас наказать. Мы могли забить и больше, но надо быть довольными этим результатом», – сказал Коллер.

    Не удивляйтесь провалу «Краснодара». Клуб всегда плохо играет в гостях, а этот «Базель» – хищники

    Источник: ТАСС

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    19.09.2019 23:25
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1013

      Bozigit 1 час назад

      Угомонись уже

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -580

      DonBaton 1 час назад

      Не трогайте буренок,пусть только свинарник гордиться своим рекордом отсоса

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1265

      Борат 1 час назад

      Больше не надо!!!
      Пусть этот рекорд принадлежит Спартаку!!!))))

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