Тренер «Базеля»: «Могли забить «Краснодару» больше»

Главный тренер «Базеля» Марсель Коллер подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Краснодара».

Швейцарская команда разгромила южан со счетом 5:0.

Это самое крупное поражение российского клуба в еврокубках в истории.

«Краснодар» погнался за нами – нам повезло, что они не сумели нам забить, хотя моментов было у них предостаточно. У «Краснодара» очень индивидуально сильные футболисты, но мы подготовились к сопернику. 5:0, конечно, крупный счет, но у нас тоже были ошибки, и «Краснодар» мог нас наказать. Мы могли забить и больше, но надо быть довольными этим результатом», – сказал Коллер.

Не удивляйтесь провалу «Краснодара». Клуб всегда плохо играет в гостях, а этот «Базель» – хищники