Пробуем объяснить самый грустный матч недели.

У «Краснодара» давние проблемы с еврокубковыми выездами

Сейчас будет беспощадная молчаливая статистика.

12 последних гостевых матчей «Краснодара» в гостях в Лиге Европы:

8 поражений

2 ничьи

2 победы (над «Лонгбю» и «Алхисар Беледие»)

11-23 по разнице мячей

«Краснодар» сам виноват: сплошные ошибки

Первый гол – жирнейший обрез центральных защитников при перепасовке друг с другом. Второй – небрежный обрез Шапи, который тут же подхватила атака «Базеля». Четвертый гол – вообще самострел.

«Краснодар» выступил слишком разобранно. «Базель» просто грамотно и расчетливо этим воспользовался. Потому что этот «Базель» ошибок не прощает.

«Базель»-2019/20 очень крут

Мы привыкли, что «Базель» – это и есть Швейцария. Но два последних сезона он проигрывал чемпионство и в итоге почти 800 дней не был на первом месте в чемпионате. В этом сезоне все по-другому. Тренер Марсель Коллер строил там замороченную автоматизированную команду, набрав себе шесть помощников-аналитиков в штаб, тасуя звезд по позициям и часами маринуя состав в кабинете для тактических занятий.

Летом Коллера чуть не уволили. Спортивный директор Марк Штреллер ругался с ним и летом продавил переговоры с другим перспективным тренером. Но руководство клуба изучило ситуацию и выбрало сторону Коллера. Штреллер уволен. Это классно прокачало уверенность команды.

Теперь они на первом месте в чемпионате и набрали классную форму. Был обидный непонятный вылет из Лиги чемпионов от ЛАСКа, зато после этого «Базель» во всех турнирах выигрывает уже пятый матч подряд с общим счетом 17-2.

Показательный момент: несмотря на огромный разрыв в счете, «Базель» и «Краснодар» более-менее равно выглядели по всей базовой статистике: 13-10 по ударам в створ, 54 на 46 по владению, 81 на 78 по точности паса. Просто «Базель» выстроил эффективную систему, где форварды реализуют шансы и круто давят на соперника, заставляя ошибаться.