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    Не удивляйтесь провалу «Краснодара». Клуб всегда плохо играет в гостях, а этот «Базель» – хищники


    4
    Голосов: 4
    Сегодня, 22:31
    Пробуем объяснить самый грустный матч недели.

    У «Краснодара» давние проблемы с еврокубковыми выездами

    Сейчас будет беспощадная молчаливая статистика.

    12 последних гостевых матчей «Краснодара» в гостях в Лиге Европы:

    • 8 поражений
    • 2 ничьи
    • 2 победы (над «Лонгбю» и «Алхисар Беледие»)
    • 11-23 по разнице мячей

    «Краснодар» сам виноват: сплошные ошибки

    Первый гол – жирнейший обрез центральных защитников при перепасовке друг с другом. Второй – небрежный обрез Шапи, который тут же подхватила атака «Базеля». Четвертый гол – вообще самострел.

    «Краснодар» выступил слишком разобранно. «Базель» просто грамотно и расчетливо этим воспользовался. Потому что этот «Базель» ошибок не прощает.

    «Базель»-2019/20 очень крут

    Мы привыкли, что «Базель» – это и есть Швейцария. Но два последних сезона он проигрывал чемпионство и в итоге почти 800 дней не был на первом месте в чемпионате. В этом сезоне все по-другому. Тренер Марсель Коллер строил там замороченную автоматизированную команду, набрав себе шесть помощников-аналитиков в штаб, тасуя звезд по позициям и часами маринуя состав в кабинете для тактических занятий.

    Летом Коллера чуть не уволили. Спортивный директор Марк Штреллер ругался с ним и летом продавил переговоры с другим перспективным тренером. Но руководство клуба изучило ситуацию и выбрало сторону Коллера. Штреллер уволен. Это классно прокачало уверенность команды.

    Теперь они на первом месте в чемпионате и набрали классную форму. Был обидный непонятный вылет из Лиги чемпионов от ЛАСКа, зато после этого «Базель» во всех турнирах выигрывает уже пятый матч подряд с общим счетом 17-2.

    Показательный момент: несмотря на огромный разрыв в счете, «Базель» и «Краснодар» более-менее равно выглядели по всей базовой статистике: 13-10 по ударам в створ, 54 на 46 по владению, 81 на 78 по точности паса. Просто «Базель» выстроил эффективную систему, где форварды реализуют шансы и круто давят на соперника, заставляя ошибаться.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: imago-images/Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +459

      moskowcity-petrv 23 минуты назад

      Конюшня тоже сливает(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +391

      fhnv 33 минуты назад

      Просто надо было думать о лиге европы а не о предстоящем матче внутри страны с ЦСКА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +306

      diemens74 55 минут назад

      Такой подлянки от быков не ждал ни кто.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -583

      DonBaton 59 минут назад

      Буренки возомнили о себе слишком много после Порту,и их опустили,и просто опустили,и с небес на землю опустили

      4
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