Коллер отцепил от состава Лазаро

Главный тренер сборной Австрии Марсель Коллер назвал список игроков, которые смогут принять участие в Евро-2016 во Франции. Среди них нет талантливого 20-летнего полузащитника «Зальцбурга» Валентино Лазаро.

Так выглядит полная заявка сборной Австрии:

Вратари: Роберт Альмер («Аустрия» Вена), Хайнц Линднер («Айнтрахт» Франкфурт), Рамазан Эзкан («Ингольштадт»).

Защитники: Александар Драгович («Динамо» Киев), Кристиан Фухс («Лестер»), Дьердь Гарич («Дармштадт»), Мартин Хинтереггер («Боруссия» Менхенгладбах), Флориан Кляйн («Штутгарт»), Себастьян Предль («Уотфорд»), Маркус Зуттнер («Ингольштадт»), Кевин Виммер («Тоттенхэм»).

Полузащитники: Дэвид Алаба («Бавария»), Марко Арнаутович («Сток»), Юлиан Баумгартлингер («Майнц»), Мартин Харник («Штутгарт»), Штефан Ильсанкер («РБ-Лейпциг»), Якоб Янчер («Люцерн»), Златко Юнузович («Вердер»), Марсель Забитцер («РБ-Лейпциг»), Алессандро Шопф («Шальке-04»).

Нападающие: Лукас Хинтерзеер («Ингольштадт»), Рубин Окоти («Мюнхен 1860»), Марк Янко («Базель»).

На Евро-2016 сборная Австрии будет выступать в группе F. Ее соперниками будут Венгрия (14 июня), Португалия (18 июня) и Исландия (22 июня).