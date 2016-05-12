Драгович, Фукс и Алаба – в расширенном списке сборной Австрии на Евро-2016

Главный тренер сборной Австрии Марсель Коллер обнародовал расширенную заявку команды на чемпионат Европы-2016. В список оказались включены 24 футболиста.

Отметим, что у австрийцев запланировано два товарищеских матча накануне Евро: 31-го мая – с Мальтой, четвертого июня – с Голландией. В группе F подопечные Коллера на первенстве континента сыграют с Венгрией (14-го июня), Португалией (18-го июня) и Исландией (22-го июня).

Расширенный состав сборной Австрии:

Вратари: Роберт Альмер («Аустрия» Вена), Хайнц Линднер («Айнтрахт» Ф, Германия), Рамазан Езджан («Ингольштадт», Германия).

Защитники: Александар Драгович («Динамо» Киев, Украина), Кристиан Фукс («Лестер», Англия), Дьердь Гарич («Дармштадт», Германия), Мартин Хинтереггер («Боруссия» Менхенгладбах, Германия), Флориан Кляйн («Штутгарт», Германия), Себастьян Предль («Уотфорд», Англия), Маркус Зуттнер («Ингольштадт», Германия), Кевин Виммер («Тоттенхэм», Англия).

Полузащитники: Давид Алаба («Бавария», Германия), Марко Арнаутович («Стоук», Англия), Юлиан Баумгартлингер («Майнц», Германия), Мартин Харник («Штутгарт», Германия), Штефан Ильзанкер, Марсель Забитцер (оба – «РБ-Лейпциг», Германия), Якоб Янтшер («Люцерн», Швейцария), Златко Юнузович («Вердер», Германия), Алессандро Шепф («Шальке», Германия), Валентино Ладзаро («Зальцбург»).

Нападающие: Лукас Хинтерзеер («Ингольштадт», Германия), Рубин Окоти («Мюнхен 1860» Германия), Марк Янко («Базель»).