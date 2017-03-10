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    Коллер поддержал критикуемого Алабу

    Главный тренер сборной Австрии Марсель Коллер не считает, что защитник «Баварии» Давид Алаба заслуживает критику, которая обрушилась на него в последнее время. Напомним, что футболист подвергается критики уже продолжительное время со стороны специалистов и фанатов за свою игру.

    «Да, он не всегда играл на том высоком уровне, что мы привыкли видеть. Но и не так плохо, как об этом иногда говорят. Я думаю, что Давид должен забыть обо всем этом и вернуться на тот уровень игры, который уже показывал.

    Этот опыт важен для его дальнейшего развития. Мы все должны помочь ему. Теперь Алаба уже понимает, что такое физическое и психологическое давление», – приводит слова Коллера Spox.

    В текущем сезоне Алаба провел в составе «Баварии» 22 матча в Бундеслиге, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2017 08:28
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