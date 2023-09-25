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Маркус Берг
Маркус Берг
Завершил карьеру
17 августа 1986 (40), Торсби
#33 | Нападающий
185 см | 80 кг
Швеция
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Трансферы
Публикации
Экс-форвард «Краснодара» Берг закончил карьеру
2023.09.25 21:09
Фото
Ларссон, Классон, Берг и Ольссон – в заявке сборной Швеции на Евро-2020
2021.05.18 19:32
7
Видео
«Краснодар» показал, как Ари и Берг попрощались с фанатами
2021.05.02 12:03
Фото
Ари и Берг попрощались с фанатами «Краснодара» после поражения от «Сочи»
2021.05.01 22:55
3
Кайо, Ионов, Берг – в старте «Краснодара»; Заболотные, Прохин, Нобоа выйдут у «Сочи»
2021.05.01 17:58
«Краснодар»: «Матч с «Сочи» – последний домашний в нашей команде для Ари, Берга, Камболова»
2021.05.01 17:13
1
Берг – об уходе из «Краснодара»: «Хочется закончить на высокой ноте»
2021.04.26 10:39
1
«Не припомню ничего хуже 0:5 от «Ахмата». Берг – о худшем моменте в карьере
2021.04.18 13:59
Официально: Берг летом покинет «Краснодар»
2021.03.22 11:50
6
Aftonbladet: Берг летом перейдет в «Гетеборг»
2021.03.03 19:12
2
Мусаев: «У Берга обострилась старая травма спины, не позволяющая ему даже передвигаться»
2021.02.26 01:31
7
Берг не попал в заявку «Краснодара» на игру с «Динамо» З. Он поучаствовал в обоих голах в первом матче
2021.02.25 23:07
2
Фото
«Как прекрасен Берг зимой». Быстров сравнил форварда «Краснодара» с деревом
2021.02.19 08:57
10
Берг – о поражении «Краснодара» от «Динамо» З: «В нашем противостоянии еще не все потеряно»
2021.02.19 00:52
2
Берг: «Зенит» – самый серьезный соперник в РПЛ. Сильная команда с мощными финансами»
2021.02.01 09:00
1
Роналду возглавил список лучших бомбардиров мировых лиг в XXI веке. Месси и Ибрагимович – в топ-3
2021.01.12 12:43
4
Евсеев: «Шунин, Мевля, Влашич, Берг – лучшие игроки первой части сезона РПЛ»
2020.12.25 00:46
2
Берг признан лучшим футболистом «Краснодара» в декабре
2020.12.23 17:03
1
Видео
Азмун, Кухарчук, Джанаев – среди претендентов на звание лучшего игрока декабря в РПЛ
2020.12.23 11:20
6
Берг: «Десять лет назад мной интересовался «Зенит»
2020.12.17 11:31
2
Фото
Смольников, Нобоа, Берг и Дзюба – в сборной 18-го тура РПЛ по версии WhoScored
2020.12.14 21:45
1
Защитник «Ренна» Да Силва: «В эпизоде с голом Берг играл корпусом и жестко. Это фол»
2020.12.03 00:01
4
Три футболиста «Краснодара» – в стартовом составе сборной Швеции на матч с Францией
2020.11.17 22:23
3
Ольссон, Берг, Уремович, Влашич – в стартовых составах на матч Швеция – Хорватия
2020.11.14 22:39
Фото
Ларссон, Берг, Классон – в сборной Швеции на ноябрьские матчи
2020.11.05 00:16
1
Видео
«Севилья» осталась в меньшинстве в матче с «Краснодаром»
2020.11.04 23:57
15
Берг: «В еврокубках надо играть цинично и любой ценой брать очки»
2020.10.28 13:30
6
Берг, Ольссон, Сорокин не сыграли со «Спартаком» из-за повышенной температуры
2020.10.24 22:31
1
Мартынович, Уткин, Берг – в основе «Краснодара» на ответный матч с ПАОКом
2020.09.30 21:05
15
Фото
Ларссон, Берг и Классон вызваны в сборную Швеции для подготовки к матчу с Россией
2020.09.30 14:09
4
1
2
3
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