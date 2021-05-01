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    Ари и Берг попрощались с фанатами «Краснодара» после поражения от «Сочи»

    Матч 28-го тура РПЛ против «Сочи» стал для форвардов «Краснодара» Ари и Маркуса Берга последним домашним за клуб. Они попрощались с трибунами. Фото доступно ниже.

    «Парни и трибуны поблагодарили друг друга за игру, за эмоции и за всe, что пережили вместе.

    Ари, Маркус! Спасибо за самоотдачу в играх за «Краснодар», вы – «быки», – написал клуб.

    • Также по окончании сезона «Краснодар» покинет Руслан Камболов.
    • Ари играл в Краснодаре с 2013 года.
    • Берга подписали в 2019 году.

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    Источник: твиттер «Краснодара»

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    01.05.2021 22:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +81

      I'll be back 1 час назад

      В Магните тоже гастарбайтеров сократят?

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