Ари и Берг попрощались с фанатами «Краснодара» после поражения от «Сочи»

Матч 28-го тура РПЛ против «Сочи» стал для форвардов «Краснодара» Ари и Маркуса Берга последним домашним за клуб. Они попрощались с трибунами. Фото доступно ниже.
«Парни и трибуны поблагодарили друг друга за игру, за эмоции и за всe, что пережили вместе.
Ари, Маркус! Спасибо за самоотдачу в играх за «Краснодар», вы – «быки», – написал клуб.
- Также по окончании сезона «Краснодар» покинет Руслан Камболов.
- Ари играл в Краснодаре с 2013 года.
- Берга подписали в 2019 году.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Краснодара»