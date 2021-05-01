Ари и Берг попрощались с фанатами «Краснодара» после поражения от «Сочи»

Матч 28-го тура РПЛ против «Сочи» стал для форвардов «Краснодара» Ари и Маркуса Берга последним домашним за клуб. Они попрощались с трибунами. Фото доступно ниже.

«Парни и трибуны поблагодарили друг друга за игру, за эмоции и за всe, что пережили вместе.

Ари, Маркус! Спасибо за самоотдачу в играх за «Краснодар», вы – «быки», – написал клуб.

Также по окончании сезона «Краснодар» покинет Руслан Камболов .

. Ари играл в Краснодаре с 2013 года.

Берга подписали в 2019 году.