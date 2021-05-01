«Краснодар»: «Матч с «Сочи» – последний домашний в нашей команде для Ари, Берга, Камболова»

«Краснодар» подтвердил уход трех футболистов по окончании сезона. Через несколько часов они проведут последний домашний матч за клуб.
«Друзья, сегодня у вас есть важный повод задержаться на трибунах после финального свистка.
Не упустите возможность поблагодарить футболистов, для которых сегодняшний матч станет заключительным домашним в составе «Краснодара» – Маркуса Берга, Руслана Камболова и Ари!» – написали краснодарцы.
- Ари играл в Краснодаре с 2013 года.
- Берга подписали в 2019 году.
- В том же году в клуб пришел Камболов.
Источник: твиттер «Краснодара»