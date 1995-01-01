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    «Краснодар»: «Матч с «Сочи» – последний домашний в нашей команде для Ари, Берга, Камболова»

    «Краснодар» подтвердил уход трех футболистов по окончании сезона. Через несколько часов они проведут последний домашний матч за клуб.

    «Друзья, сегодня у вас есть важный повод задержаться на трибунах после финального свистка.

    Не упустите возможность поблагодарить футболистов, для которых сегодняшний матч станет заключительным домашним в составе «Краснодара» – Маркуса Берга, Руслана Камболова и Ари!» – написали краснодарцы.

    • Ари играл в Краснодаре с 2013 года.
    • Берга подписали в 2019 году.
    • В том же году в клуб пришел Камболов.

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    Источник: твиттер «Краснодара»

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