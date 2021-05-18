Ларссон, Классон, Берг и Ольссон – в заявке сборной Швеции на Евро-2020

Пресс-служба сборной Швеции опубликовала заявку команды на Евро-2020.

В состав сборной вошли четыре футболиста из РПЛ: Джордан Ларссон («Спартак»), Маркус Берг, Виктор Классон и Кристоффер Ольссон (все – «Краснодар»).

Вызов на Евро-2020 также получил экс-капитан «Краснодара» Андреас Гранквист, выступающий за «Хельсинборг».