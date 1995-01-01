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    Ларссон, Классон, Берг и Ольссон – в заявке сборной Швеции на Евро-2020

    Пресс-служба сборной Швеции опубликовала заявку команды на Евро-2020.

    В состав сборной вошли четыре футболиста из РПЛ: Джордан Ларссон («Спартак»), Маркус Берг, Виктор Классон и Кристоффер Ольссон (все – «Краснодар»).

    Вызов на Евро-2020 также получил экс-капитан «Краснодара» Андреас Гранквист, выступающий за «Хельсинборг».

    • Швеция сыграет на Евро в одной группе с Испанией, Польшей и Словакией.
    • Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
    • Полная заявка сборной Швеции представлена ниже:

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной Швеции

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    Сегодня, 19:32
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +12236

      Skull_Boy 1 час назад

      Ну да лучше из пердива Швеции Гранквист, чем Старфельт из Рубина

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2332

      Алехсбургер. 1 час назад

      Как-то мне не гордо...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20814

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Вперёд Спартак! Вперёд Краснодар! Но только не в играх с Россией!

      0
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