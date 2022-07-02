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Швеция. Аллсвенскан
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Хельсингборг
€ 150 тыс
Хельсингборг
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан
Стадион:
Олимпия
Сайт:
http://www.hif.se/
Тренер:
Хенрик Ларссон
Состав
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Агент объяснил, зачем Гигович приостановил контракт с «Ростовом» на два месяца
2022.07.02 14:31
«Хельсингборг» продлил аренду полузащитника «Ростова» Гиговича
2022.07.02 10:43
Агент Гиговича рассказал, от чего будет зависеть возвращение шведа в «Ростов»
2022.06.17 18:57
Фото
Полузащитник «Ростова» Гигович тренируется с «Хельсинборгом»
2022.03.16 00:41
1
«Ростов» подписал шведских полузащитников Альмквиста и Гиговича
2020.10.15 21:14
3
Expressen: «Ростов» купит у «Хельсингборга» полузащитника Беговича за 2,8 миллиона
2020.10.15 17:55
4
ЦСКА заинтересовался 17-летним полузащитником из «Хельсингборга»
2019.11.30 23:52
8
Хенрик Ларссон ушел с должности главного тренера «Хельсингборга» из-за оскорблений
2019.08.23 18:21
2
Фото
Хенрик Ларссон во второй раз возглавил «Хельсингборг»
2019.06.17 09:19
Гранквист – об интересе «Зенита», «Спартака» и «МЮ»: «Это просто слухи. Посмотрим, что будет зимой»
2018.10.12 11:42
2
Гранквист – об интересе «МЮ»: «Невероятно лестно, но конкретного предложения нет»
2018.10.06 13:09
126
Тренер сборной Швеции не удивлен интересу к Гранквисту со стороны «Манчестер Юнайтед»
2018.10.04 15:20
Президент «Хельсингборга» заявил, что готов отпустить Гранквиста в «Манчестер Юнайтед»
2018.10.03 13:48
1
Гранквист входит в сферу интересов «Зенита», «Локомотива» и «Манчестер Юнайтед»
2018.10.02 16:59
14
Гранквист: «Уход из «Краснодара»? Все решено на 99,9 процентов»
2018.03.04 09:41
7
Гранквист — о переходе в «Хельсингборг»: «Мы с женой ждем второго ребенка, лучшее место для нас — родной город»
2018.01.28 17:53
3
Фото
Гранквист заключил контракт с «Хельсингборгом»
2018.01.28 17:34
24
Fotbollskanalen: Гранквист отказался от нового контракта с «Краснодаром» ради перехода в «Хельсингборг»
2018.01.28 15:16
12
8news: Гранквист договорился о переходе в «Хельсингборг» по завершении сезона
2018.01.27 16:33
6
Гранквист летом может покинуть «Краснодар» и вернуться в «Хельсингборг»
2017.12.20 16:00
1
«Бавария» приобрела 16-летнего хавбека из Швеции
2017.10.27 14:40
3
Ларссон ушел в отставку с должности главного тренера «Хельсинборга»
2016.11.24 11:46
«Рубин» присматривается к хавбеку «Хельсингборга»
2016.07.08 17:47
2
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
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