- 2 июля 2022
- 14:31 Агент объяснил, зачем Гигович приостановил контракт с «Ростовом» на два месяца
- 10:43 «Хельсингборг» продлил аренду полузащитника «Ростова» Гиговича
- 17 июня 2022
- 18:57 Агент Гиговича рассказал, от чего будет зависеть возвращение шведа в «Ростов»
- 16 марта 2022
- 00:41 Фото Полузащитник «Ростова» Гигович тренируется с «Хельсинборгом» 1
- 15 октября 2020
- 21:14 «Ростов» подписал шведских полузащитников Альмквиста и Гиговича 3
- 17:55 Expressen: «Ростов» купит у «Хельсингборга» полузащитника Беговича за 2,8 миллиона 4
- 30 ноября 2019
- 23:52 ЦСКА заинтересовался 17-летним полузащитником из «Хельсингборга» 8
- 23 августа 2019
- 18:21 Хенрик Ларссон ушел с должности главного тренера «Хельсингборга» из-за оскорблений 2
- 17 июня 2019
- 09:19 Фото Хенрик Ларссон во второй раз возглавил «Хельсингборг»
- 12 октября 2018
- 11:42 Гранквист – об интересе «Зенита», «Спартака» и «МЮ»: «Это просто слухи. Посмотрим, что будет зимой» 2
- 6 октября 2018
- 13:09 Гранквист – об интересе «МЮ»: «Невероятно лестно, но конкретного предложения нет» 126
- 4 октября 2018
- 15:20 Тренер сборной Швеции не удивлен интересу к Гранквисту со стороны «Манчестер Юнайтед»
- 3 октября 2018
- 13:48 Президент «Хельсингборга» заявил, что готов отпустить Гранквиста в «Манчестер Юнайтед» 1
- 2 октября 2018
- 16:59 Гранквист входит в сферу интересов «Зенита», «Локомотива» и «Манчестер Юнайтед» 14
- 4 марта 2018
- 09:41 Гранквист: «Уход из «Краснодара»? Все решено на 99,9 процентов» 7
- 28 января 2018
- 17:53 Гранквист — о переходе в «Хельсингборг»: «Мы с женой ждем второго ребенка, лучшее место для нас — родной город» 3
- 17:34 Фото Гранквист заключил контракт с «Хельсингборгом» 23
- 15:16 Fotbollskanalen: Гранквист отказался от нового контракта с «Краснодаром» ради перехода в «Хельсингборг» 12
- 27 января 2018
- 16:33 8news: Гранквист договорился о переходе в «Хельсингборг» по завершении сезона 6
- 20 декабря 2017
- 16:00 Гранквист летом может покинуть «Краснодар» и вернуться в «Хельсингборг» 2
- 27 октября 2017
- 14:40 «Бавария» приобрела 16-летнего хавбека из Швеции 3
- 24 ноября 2016
- 11:46 Ларссон ушел в отставку с должности главного тренера «Хельсинборга»
- 8 июля 2016
- 17:47 «Рубин» присматривается к хавбеку «Хельсингборга» 2