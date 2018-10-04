Тренер сборной Швеции не удивлен интересу к Гранквисту со стороны «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон заявил, что его не удивляет информация в СМИ об интересе «Манчестер Юнайтед» к защитнику «Хельсингборга» Андреасу Гранквисту.

Ранее сообщалось, что английский клуб может приобрести 33-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.

«Я никогда не реагирую на слухи. Есть много других людей, которые хороши в этом. Я не разговаривал с Гранквистом. Посмотрим, что он скажет в понедельник при нашей встрече. Я обычно говорю о своем отношении к тому, что знаю. Но об этом я не в курсе.

Если Андреас будет играть в шведской лиге в течение многих лет, думаю, это повлияет на него. На вас влияет окружающая среда, в которой вы находитесь. Со временем это хорошо, если вы играете на высоком уровне, но до сих пор, думаю, Гранквист решил это. Полагаю, он, как и многие футболисты сборной Швеции, очень устал после чемпионата мира.

Таким образом, Гранквист, возможно, не был на сто процентов идеальным во всех матчах «Хельсингборга», он все еще очень хорош, чтобы находиться здесь. Очевидно, что «Манчестер Юнайтед» также заинтересован в Андреасе», – сказал Андерссон.