ЦСКА заинтересовался 17-летним полузащитником из «Хельсингборга»

Полузащитник «Хельсингборга» Армин Гигович может продолжить карьеру в России.
В услугах 17-летнего шведского футболиста заинтересован ЦСКА. Об этом сообщает FotbollDirekt.se.
На хавбека также претендуют «Вулверхэмптон» и клуб чемпионата Франции.
- Гигович выступает за основную команду «Хельсингборга» с 2019 года.
- Игрок провел 14 матчей в чемпионате Швеции и сделал одну голевую передачу.
Источник: FotbollDirekt.se
Шведский сайт о футболе. Аудитория официального аккаунта в твиттере – около 15 тысяч.