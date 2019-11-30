ЦСКА заинтересовался 17-летним полузащитником из «Хельсингборга»

Полузащитник «Хельсингборга» Армин Гигович может продолжить карьеру в России.

В услугах 17-летнего шведского футболиста заинтересован ЦСКА. Об этом сообщает FotbollDirekt.se.

На хавбека также претендуют «Вулверхэмптон» и клуб чемпионата Франции.