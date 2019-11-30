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    ЦСКА заинтересовался 17-летним полузащитником из «Хельсингборга»

    Полузащитник «Хельсингборга» Армин Гигович может продолжить карьеру в России.

    В услугах 17-летнего шведского футболиста заинтересован ЦСКА. Об этом сообщает FotbollDirekt.se.

    На хавбека также претендуют «Вулверхэмптон» и клуб чемпионата Франции.

    • Гигович выступает за основную команду «Хельсингборга» с 2019 года.
    • Игрок провел 14 матчей в чемпионате Швеции и сделал одну голевую передачу.

    Источник: FotbollDirekt.se

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    30.11.2019 23:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +236

      Lesha VV 49 минут назад

      Интересов много . покупок ноль.

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      Рейтинг: +8860

      Cules2013 1 час назад

      молодёжь это хорошо, но кто трофеи будут приносить клубу? необстрелянные игроки из дубля и такие же необстрелянные леги-ноунеймы? по-моему текущий сезон уже показал, что это плохая идея.

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