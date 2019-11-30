Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ЦСКА заинтересовался 17-летним полузащитником из «Хельсингборга»

ЦСКА заинтересовался 17-летним полузащитником из «Хельсингборга»

30 ноября 2019, 23:52
8

Полузащитник «Хельсингборга» Армин Гигович может продолжить карьеру в России.

В услугах 17-летнего шведского футболиста заинтересован ЦСКА. Об этом сообщает FotbollDirekt.se.

На хавбека также претендуют «Вулверхэмптон» и клуб чемпионата Франции.

  • Гигович выступает за основную команду «Хельсингборга» с 2019 года.
  • Игрок провел 14 матчей в чемпионате Швеции и сделал одну голевую передачу.

Источник: FotbollDirekt.se

Шведский сайт о футболе. Аудитория официального аккаунта в твиттере – около 15 тысяч.

Россия. Премьер-лига ЦСКА Хельсингборг
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cules2013
1575147936
молодёжь это хорошо, но кто трофеи будут приносить клубу? необстрелянные игроки из дубля и такие же необстрелянные леги-ноунеймы? по-моему текущий сезон уже показал, что это плохая идея.
Ответить
Lesha VV
1575149679
Интересов много . покупок ноль.
Ответить
Derzkiy1
1575159831
Политика среднего клуба , давно ЦСКА таким стал?
Ответить
BRO_football
1575211714
Хорошо будет на лавке сидеть. ЦСКА в последнее время только для этого новых игроков покупают
Ответить
De_Frenki
1575227736
это бизнес...9 не против
Ответить
Great Tartaria
1575266738
НАПАДАЮЩИМИ надо интересоваться уровня Вагнер Лава или Думбии, а не на шелупони деньги зарабатывать
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+