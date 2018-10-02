Гранквист входит в сферу интересов «Зенита», «Локомотива» и «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Хельсингборга» Андреас Гранквист может сменить клуб в январе.

Как сообщает FotbollDirekt, за выступлениями 33-летнего футболиста следит «Манчестер Юнайтед», который готов сделать предложение шведскому клубу в зимнее транфсерное окно.

Кроме того, Гранквист входит в сферу интересов «Зенита» и «Локомотива». По информации источника, клубы из РПЛ интересовались шведом еще летом и в данный момент продолжают наблюдать за игроком.

С 2013 по 2018 год Гранквист выступал в России за «Краснодар».