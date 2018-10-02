Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гранквист входит в сферу интересов «Зенита», «Локомотива» и «Манчестер Юнайтед»

Гранквист входит в сферу интересов «Зенита», «Локомотива» и «Манчестер Юнайтед»

2 октября 2018, 16:59
14

Защитник «Хельсингборга» Андреас Гранквист может сменить клуб в январе.

Как сообщает FotbollDirekt, за выступлениями 33-летнего футболиста следит «Манчестер Юнайтед», который готов сделать предложение шведскому клубу в зимнее транфсерное окно.

Кроме того, Гранквист входит в сферу интересов «Зенита» и «Локомотива». По информации источника, клубы из РПЛ интересовались шведом еще летом и в данный момент продолжают наблюдать за игроком.

С 2013 по 2018 год Гранквист выступал в России за «Краснодар».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Хельсингборг Манчестер Юнайтед Зенит Локомотив Гранквист Андреас
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Валерий2705
1538490819
Гранквист хорош, доказал на Чм. А дальше, ну смотря чего хочет, для статуса и, возможно, выигрыша чего то действительно стоящего, в МЮ, но как игрок скамейки, либо поиграть еще, да и денег побольше заработать, РФПЛ - добро пожаловать!
Ответить
ilichkadr
1538491650
Очередной бред бомбардира.
Ответить
h3LL1k
1538491735
он хорош , но мю уже поздно я думаю) как игрок ,как кэп классный мужик!
Ответить
Сильвербой
1538491894
Чушь полная, он сам говорил что уезжает домой доигрывать! Если только в МЮ, как говорится "для голочки", типа играл за МЮ, а в РПЛ не перейдет точно!
Ответить
Миша13
1538493981
Хороший защитник..в Зените бы пригодился..у Нету заканчивается контракт..не думаю что будут продлевать..
Ответить
Рубик Докоян
1538495802
Если "Зенит" в своё время подписал 33-х летнего Ивановича, то это не значит, что и Гранквиста он готов подписать. Есть Маммана, свои молодые Карпов и Скроботов. Новый спортдир Рибальта приглашён не для таких трансферов на работу в клуб...
Ответить
prezent2017
1538502774
Жирный швед не для Зенита.
Ответить
zigbert
1538503160
Ну уж только не в МЮ.
Ответить
Diesel133
1538504226
ппц что за бред?
Ответить
markel38
1538526642
33 года этим всё сказана !!!!!
Ответить
Главные новости
Губерниев ответил клубу РПЛ, потребовавшему от него извинений
15:25
2
Видео«Локомотив» показал последний день Батракова в клубе
15:10
3
Тарханов: «В СССР все было идеально»
14:56
5
«Локомотив» потеряет 5,5 миллиона от продажи Батракова
14:39
3
Семак – о Даку: «Из ничего может сделать момент»
13:36
2
«Динамо» согласовало контракт с бразильским вингером
13:27
1
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
13:18
1
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
7
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
8
Все новости
Все новости
5-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
23 августа
Мойзес из ЦСКА впервые высказался о тяжелой травме
14:24
3
Канчельскис прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:18
ФотоЛегионер, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
14:11
ФотоИгрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
14:00
«Динамо» согласовало контракт с бразильским вингером
13:27
1
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
7
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
8
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
2
Умяров рассказал как Даку приняли в «Спартаке»
12:25
Игрок «Краснодара» – о предложениях из Европы: «Я вернулся домой, думаю, здесь и закончу»
12:14
Клуб РПЛ расторг контракт с травмированным легионером
11:58
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
12
Где смотреть матч ЦСКА – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:33
Где смотреть матч «Ахмат» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:31
Где смотреть матч «Факел» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:29
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
4
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
11
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
19
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
4
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
8
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+