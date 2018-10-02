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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Гранквист входит в сферу интересов «Зенита», «Локомотива» и «Манчестер Юнайтед»

    Защитник «Хельсингборга» Андреас Гранквист может сменить клуб в январе.

    Как сообщает FotbollDirekt, за выступлениями 33-летнего футболиста следит «Манчестер Юнайтед», который готов сделать предложение шведскому клубу в зимнее транфсерное окно.

    Кроме того, Гранквист входит в сферу интересов «Зенита» и «Локомотива». По информации источника, клубы из РПЛ интересовались шведом еще летом и в данный момент продолжают наблюдать за игроком.

    С 2013 по 2018 год Гранквист выступал в России за «Краснодар».

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2018 16:59
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +63

      markel38 3 октября 2018, 03:30

      33 года этим всё сказана !!!!!

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 2 октября 2018, 21:17

      ппц что за бред?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 20:59

      Ну уж только не в МЮ.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 октября 2018, 20:52

      Жирный швед не для Зенита.

      0
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      Рейтинг: +11331

      alp 2 октября 2018, 19:58

      в 33 года в МЮ? наврядли

      0
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 2 октября 2018, 19:16

      это что за хрень такая кому это нужно пусть идёт только в МЮ

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 2 октября 2018, 19:08

      Они еще следят так как он еще молод 33))))

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 октября 2018, 18:56

      Если "Зенит" в своё время подписал 33-х летнего Ивановича, то это не значит, что и Гранквиста он готов подписать. Есть Маммана, свои молодые Карпов и Скроботов. Новый спортдир Рибальта приглашён не для таких трансферов на работу в клуб...

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      Рейтинг: +1276

      Миша13 2 октября 2018, 18:26

      Хороший защитник..в Зените бы пригодился..у Нету заканчивается контракт..не думаю что будут продлевать..

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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 2 октября 2018, 18:17

      33 года зачем

      0
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