Гранквист — о переходе в «Хельсингборг»: «Мы с женой ждем второго ребенка, лучшее место для нас — родной город»

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист, который заключил контракт с «Хельсингбором», прокомментировал трансфер.

«Я решил летом вернуться домой. Испытываю огромное чувство благодарности за те пять лет, которые я провел в ФК «Краснодар», за ответственность, которую на меня возложил президент. Благодарю также всех игроков, с которыми мне довелось играть, тренеров и персонал клуба. И, конечно же, болельщиков, которые меня поддерживали и тепло относились ко мне и моей семье.

Вот уже 12 лет я и моя семья живем за пределами Швеции и очень скучаем по нашей родине. Мы с женой сейчас ждем второго ребенка и думаем, что лучшее место проживания для нас – это родной город Хельсингборг.

Я всегда буду помнить о времени, проведенном в Краснодаре, и очень горжусь тем, что являлся частью клуба, который растет, развивается и вскоре, уверен, станет топовым в России.

Я буду продолжать отдавать всего себя на поле за «Краснодар» в течение оставшихся десяти игр сезона, и было бы просто замечательно закончить период своего пребывания в клубе, заняв в чемпионате одно из мест, гарантирующих участие в Лиге чемпионов.

Спасибо вам всем!», — сказал Гранквист.

Напомним, что соглашение вступит в силу летом этого года.