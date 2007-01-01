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    Хельсингборг - таблица

    Город Хельсингборг
    Дивизион Швеция-Аллсвенскан
    Сайт http://www.hif.se/
    Стадион Олимпиа
    Тренер Хенрик Ларссон
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Норрчепинг 30 20 6 4 60:33 +27 66
    2. Гетеборг 30 18 9 3 52:22 +30 63
    3. АИК 30 18 7 5 54:34 +20 61
    4. Мальме 30 16 8 6 54:33 +21 56
    5. Эльфсборг 30 16 6 8 58:42 +16 54
    6. Юргорден 30 14 9 7 52:37 +15 51
    7. Хэкен 30 13 6 11 45:39 +6 45
    8. Хельсингборг 30 11 4 15 43:45 -2 37
    9. Эребру 30 9 10 11 36:50 -14 37
    10. Гефле 30 10 6 14 35:50 -15 36
    11. Хаммарбю 30 8 9 13 35:39 -4 33
    12. Сундсвалль 30 9 5 16 34:52 -18 32
    13. Кальмар 30 8 7 15 31:42 -11 31
    14. Фалькенберг 30 7 4 19 38:56 -18 25
    15. Хальмстад 30 4 9 17 21:44 -23 21
    16. Отвидаберг 30 2 9 19 25:55 -30 15
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. АИК 15 13 1 1 36:16 +20 40
    2. Норрчепинг 15 11 2 2 36:20 +16 35
    3. Гетеборг 15 10 4 1 30:8 +22 34
    4. Эльфсборг 15 10 3 2 33:18 +15 33
    5. Мальме 15 9 4 2 30:16 +14 31
    6. Хэкен 15 8 4 3 30:17 +13 28
    7. Юргорден 15 7 6 2 31:20 +11 27
    8. Гефле 15 7 4 4 22:16 +6 25
    9. Эребру 15 6 5 4 20:19 +1 23
    10. Хельсингборг 15 7 1 7 20:17 +3 22
    11. Хаммарбю 15 6 3 6 18:15 +3 21
    12. Кальмар 15 6 3 6 18:18 0 21
    13. Сундсвалль 15 4 4 7 13:18 -5 16
    14. Фалькенберг 15 4 3 8 22:24 -2 15
    15. Хальмстад 15 4 3 8 11:18 -7 15
    16. Отвидаберг 15 1 7 7 18:25 -7 10
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Норрчепинг 15 9 4 2 24:13 +11 31
    2. Гетеборг 15 8 5 2 22:14 +8 29
    3. Мальме 15 7 4 4 24:17 +7 25
    4. Юргорден 15 7 3 5 21:17 +4 24
    5. Эльфсборг 15 6 3 6 25:24 +1 21
    6. АИК 15 5 6 4 18:18 0 21
    7. Хэкен 15 5 2 8 15:22 -7 17
    8. Сундсвалль 15 5 1 9 21:34 -13 16
    9. Хельсингборг 15 4 3 8 23:28 -5 15
    10. Эребру 15 3 5 7 16:31 -15 14
    11. Хаммарбю 15 2 6 7 17:24 -7 12
    12. Гефле 15 3 2 10 13:34 -21 11
    13. Фалькенберг 15 3 1 11 16:32 -16 10
    14. Кальмар 15 2 4 9 13:24 -11 10
    15. Хальмстад 15 0 6 9 10:26 -16 6
    16. Отвидаберг 15 1 2 12 7:30 -23 5
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