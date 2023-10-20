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Швеция. Аллсвенскан
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Норрчепинг
€ 4 млн
Норрчепинг
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан
Стадион:
Ния Паркен
Сайт:
http://www.ifknorrkoping.se/
Тренер:
Андреас Альм
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Стала известна судьба пропавшего форварда «Милана»
2023.10.20 00:10
2
Нападающий «Милана» пропал в Швеции
2023.10.19 11:30
2
Шведский клуб подал в суд на «Рубин»
2023.02.20 12:20
2
Фото
Сигурдссон вернулся в «Норрчепинг». Он приостановил контракт с ЦСКА
2022.07.14 20:30
4
«Норрчепинг» может выкупить Дагерстола у «Химок»
2022.06.23 09:54
Сигурдссон хочет приостановить контракт с ЦСКА
2022.06.22 22:28
17
Ларссон сделал голевой пас в дебютном матче за АИК
2022.04.11 07:21
1
Фото
Дагерстол после приостановки контракта с «Химками» вернулся в «Норрчепинг»
2022.03.18 13:34
«Ростов» интересуется полузащитником «Норрчепинга» Франссоном
2021.05.31 22:53
2
Фото
Хакшабанович – новый игрок «Рубина»
2021.05.27 11:52
6
FotbollDirekt: форвард «Норрчепинга» Хакшабанович вылетел на медосмотр в «Рубин»
2021.05.25 09:58
Sport24: «Краснодар» и «Ростов» – претенденты на черногорца Хакшабановича
2021.04.24 16:43
Фото
«Химки» подписали защитника сборной Швеции Дагерсталя
2021.01.23 15:42
6
Защитник «Норрчепинга» Дагерсталь может перейти в «Химки»
2021.01.13 11:32
«Ростов» подписал шведских полузащитников Альмквиста и Гиговича
2020.10.15 21:14
3
Expressen: «Ростов» согласовал трансфер полузащитника «Норрчепинга» Альмквиста
2020.10.15 16:51
2
Видео
«Спартак» показал видео с лучшими голами Ларссона
2019.08.02 12:44
8
Видео
«Спартак» анонсировал трансфер Ларссона, сравнив его с Майклом Джорданом
2019.08.02 12:14
6
Фото
«Спартак» объявил о трансфере Ларссона
2019.08.02 12:04
36
Фото
Йордан Ларссон сфотографировался в футболке «Спартака»
2019.08.02 01:28
12
«Спорт-Экспресс»: Ларссон проходит медосмотр в Москве. Сегодня он подпишет контракт со «Спартаком»
2019.08.01 14:28
40
Хенрик Ларссон: «Очевидно, что мы обсуждаем возможный переход сына в «Спартак»
2019.07.30 01:23
6
«СЭ»: во вторник Шюррле и Ларссон пройдут медосмотр в «Спартаке»
2019.07.29 23:17
13
Игрок «Норрчепинга»: «Могу только поздравить Ларссона, если он перейдет в «Спартак»
2019.07.29 00:25
5
«СЭ»: «Спартак» купит Ларссона за 4 миллиона
2019.07.25 22:59
37
Expressen: сын Хенрика Ларссона близок к переходу в российский клуб
2019.07.25 20:23
11
Главный тренер «Норрчепинга»: «Не удивлен успехам Сигурдссона в ЦСКА. Ему 19, но по игровой мысли тянет на все 39»
2018.11.18 13:47
2
Видео
АИК стал чемпионом Швеции впервые за 9 лет
2018.11.12 11:19
1
Видео
ЦСКА объявил о трансфере Сигурдссона
2018.08.31 13:34
31
ЦСКА намекнул на трансфер Сигурдссона
2018.08.31 13:17
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