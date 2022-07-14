- 20 февраля
- 12:20 Шведский клуб подал в суд на «Рубин» 2
- 14 июля 2022
- 20:30 Фото Сигурдссон вернулся в «Норрчепинг». Он приостановил контракт с ЦСКА 5
- 23 июня 2022
- 09:54 «Норрчепинг» может выкупить Дагерстола у «Химок» 1
- 22 июня 2022
- 22:28 Сигурдссон хочет приостановить контракт с ЦСКА 17
- 11 апреля 2022
- 07:21 Ларссон сделал голевой пас в дебютном матче за АИК 1
- 18 марта 2022
- 13:34 Фото Дагерстол после приостановки контракта с «Химками» вернулся в «Норрчепинг»
- 31 мая 2021
- 22:53 «Ростов» интересуется полузащитником «Норрчепинга» Франссоном 2
- 27 мая 2021
- 11:52 Фото Хакшабанович – новый игрок «Рубина» 8
- 25 мая 2021
- 09:58 FotbollDirekt: форвард «Норрчепинга» Хакшабанович вылетел на медосмотр в «Рубин»
- 24 апреля 2021
- 16:43 Sport24: «Краснодар» и «Ростов» – претенденты на черногорца Хакшабановича
- 23 января 2021
- 15:42 Фото «Химки» подписали защитника сборной Швеции Дагерсталя 6
- 13 января 2021
- 11:32 Защитник «Норрчепинга» Дагерсталь может перейти в «Химки»
- 15 октября 2020
- 21:14 «Ростов» подписал шведских полузащитников Альмквиста и Гиговича 3
- 16:51 Expressen: «Ростов» согласовал трансфер полузащитника «Норрчепинга» Альмквиста 5
- 2 августа 2019
- 12:44 Видео «Спартак» показал видео с лучшими голами Ларссона 8
- 12:14 Видео «Спартак» анонсировал трансфер Ларссона, сравнив его с Майклом Джорданом 6
- 12:04 Фото «Спартак» объявил о трансфере Ларссона 37
- 01:28 Фото Йордан Ларссон сфотографировался в футболке «Спартака» 12
- 1 августа 2019
- 14:28 «Спорт-Экспресс»: Ларссон проходит медосмотр в Москве. Сегодня он подпишет контракт со «Спартаком» 40
- 30 июля 2019
- 01:23 Хенрик Ларссон: «Очевидно, что мы обсуждаем возможный переход сына в «Спартак» 6
- 29 июля 2019
- 23:17 «СЭ»: во вторник Шюррле и Ларссон пройдут медосмотр в «Спартаке» 13
- 00:25 Игрок «Норрчепинга»: «Могу только поздравить Ларссона, если он перейдет в «Спартак» 5
- 25 июля 2019
- 22:59 «СЭ»: «Спартак» купит Ларссона за 4 миллиона 37
- 20:23 Expressen: сын Хенрика Ларссона близок к переходу в российский клуб 11
- 18 ноября 2018
- 13:47 Главный тренер «Норрчепинга»: «Не удивлен успехам Сигурдссона в ЦСКА. Ему 19, но по игровой мысли тянет на все 39» 2
- 12 ноября 2018
- 11:19 Видео АИК стал чемпионом Швеции впервые за 9 лет 1
- 31 августа 2018
- 13:34 Видео ЦСКА объявил о трансфере Сигурдссона 32
- 13:17 ЦСКА намекнул на трансфер Сигурдссона 3
- 29 августа 2018
- 21:11 Арнор Сигурдссон завтра пройдет медицинский осмотр в ЦСКА 12
- 22 августа 2018
- 01:40 Агент: «ЦСКА ведет переговоры по Сигурдссону» 6