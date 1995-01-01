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    Норрчепинг - результаты

    Город Норрчепинг
    Дивизион Швеция-Аллсвенскан
    Стадион Норчрчёпинг Идроттсппарк
    Турниры:
    Лига Европы (2019/2020), ответный матч
    Квалификация, 3 раунд
    ответный матч    		 15 августа, четверг 20:30 Хапоэль БШ 3:1 Норрчепинг
    Квалификация, 2 раунд
    ответный матч    		 1 августа, четверг 20:00 Лиепая 0:1 Норрчепинг
    Лига Европы (2019/2020), первый матч
    Квалификация, 3 раунд
    первый матч    		 8 августа, четверг 21:00 Норрчепинг 1:1 Хапоэль БШ
    Квалификация, 2 раунд
    первый матч    		 25 июля, четверг 21:00 Норрчепинг 2:0 Лиепая
    Квалификация, 1 раунд
    первый матч    		 11 июля, четверг 21:45 Сент Патрикс 0:2 Норрчепинг
    Лига Европы (2019/2020)
    Квалификация, 1 раунд
    		18 июля, четверг 21:00 Норрчепинг 2:1 Сент Патрикс
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