Турниры:
Лига Европы (2019/2020), ответный матч
Лига Европы (2019/2020), первый матч
Лига Европы (2019/2020)
|Квалификация, 3 раунд
ответный матч
|15 августа, четверг
|20:30
|Хапоэль БШ
|3:1
|Норрчепинг
|Квалификация, 2 раунд
ответный матч
|1 августа, четверг
|20:00
|Лиепая
|0:1
|Норрчепинг
|Квалификация, 3 раунд
первый матч
|8 августа, четверг
|21:00
|Норрчепинг
|1:1
|Хапоэль БШ
|Квалификация, 2 раунд
первый матч
|25 июля, четверг
|21:00
|Норрчепинг
|2:0
|Лиепая
|Квалификация, 1 раунд
первый матч
|11 июля, четверг
|21:45
|Сент Патрикс
|0:2
|Норрчепинг
|Квалификация, 1 раунд
|18 июля, четверг
|21:00
|Норрчепинг
|2:1
|Сент Патрикс