Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
23
6
1
57
18
39
75
30
19
5
6
60
29
31
62
30
14
10
6
45
30
15
52
30
16
3
11
41
33
8
51
30
13
10
7
52
32
20
49
30
13
10
7
46
33
13
49
30
13
9
8
40
33
7
48
30
12
4
14
45
51
-6
40
30
11
6
13
53
51
2
39
30
9
8
13
42
50
-8
35
30
10
5
15
24
50
-26
35
30
9
4
17
40
47
-7
31
30
8
6
16
33
52
-19
30
30
8
5
17
40
57
-17
29
30
6
8
16
29
48
-19
26
30
3
7
20
36
69
-33
16
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
1
2
34
10
24
37
15
11
4
0
25
8
17
37
15
8
4
3
22
14
8
28
15
7
6
2
23
14
9
27
15
6
7
2
30
16
14
25
15
7
4
4
23
16
7
25
15
7
3
5
33
27
6
24
15
7
2
6
28
18
10
23
15
7
1
7
19
16
3
22
15
5
3
7
13
26
-13
18
15
4
4
7
23
29
-6
16
15
5
1
9
20
28
-8
16
15
3
3
9
16
24
-8
12
15
4
0
11
21
30
-9
12
15
2
5
8
17
31
-14
11
15
1
5
9
7
22
-15
8
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
2
1
32
10
22
38
15
9
2
4
22
17
5
29
15
7
4
4
26
19
7
25
15
6
6
3
23
16
7
24
15
6
6
3
23
17
6
24
15
7
3
5
22
16
6
24
15
7
1
7
26
30
-4
22
15
6
3
6
17
19
-2
21
15
5
4
6
19
17
2
19
15
5
4
6
19
21
-2
19
15
5
2
8
11
24
-13
17
15
4
4
7
25
33
-8
16
15
5
1
9
12
24
-12
16
15
3
5
7
13
24
-11
14
15
3
4
8
20
29
-9
13
15
1
2
12
19
38
-19
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире