- 24 февраля
- 15:21 Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. «Лацио», «Вильярреал» и «Шериф» узнали соперников
- 25 ноября 2022
- 14:36 «Зенит» объявил о возвращении Васютина из «Юргордена» 1
- 4 ноября 2022
- 01:35 Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций
- 28 октября 2022
- 00:55 Стали известны 8 из 24 участников плей-офф Лиги конференций
- 14 октября 2022
- 18:50 Агент Васютина: «Александр мечтает быть первым номером «Зенита» 2
- 9 сентября 2022
- 00:20 Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
- 19 июня 2022
- 12:52 Вратарь «Юргордена» Васютин: «После 24 февраля шведы ко мне относятся позитивно, по-доброму. Все открыты и готовы помочь»
- 26 мая 2022
- 18:21 «Зенит» не будет досрочно возвращать Васютина из аренды в «Юргордене»
- 16 марта 2022
- 13:41 «Юргорден» объявил об аренде Хакшабановича
- 10 января 2022
- 21:41 «Зенит» на год продлил аренду Васютина в «Юргордене» 2
- 24 декабря 2021
- 09:46 Васютин вернется в «Зенит» из аренды в «Юргордене»
- 12 февраля 2021
- 14:46 Семак – о переходе Васютина в «Юргорден»: «Зенит» пошел навстречу, чтобы он был счастлив» 4
- 11 февраля 2021
- 21:47 «Зенит» отдал в аренду «Юргордену» вратаря Васютина 4
- 14 января 2021
- 18:37 Вратарь «Зенита» Васютин может перейти в «Юргорден»
- 12 марта 2019
- 18:05 Expressen: «Юргорден» хочет купить Кьяртассона у «Ростова» 5
- 21 апреля 2018
- 14:24 Видео Экс-форвард «Спартака» Мовсисян пропустит два матча чемпионата Швеции за удар соперника головой 21
- 26 марта 2018
- 09:16 Мовсисян: «В «Спартаке» Челстрем много рассказывал о шведском футболе» 1
- 20 февраля 2018
- 00:06 Фото «Урал» объявил о трансфере 26-летнего голландца Эль-Кабира 4
- 13 февраля 2018
- 20:16 Игрок «Юргордена» Эль-Кабир перейдет в «Урал» 3
- 16 сентября 2017
- 23:23 Видео Экс-полузащитник «Спартака» Чельстрем забил дальним ударом в чемпионате Швеции 3
- 25 января 2017
- 11:06 Агент Олунги: «Китайцы сделали предложение, от которого невозможно было отказаться» 1
- 24 января 2017
- 07:55 Олунга перешел в «Гуйчжоу» вместо ЦСКА 1
- 21 января 2017
- 14:15 Олунга вместо ЦСКА может перебраться в Китай 1
- 18 января 2017
- 18:01 Агент заявил, что ЦСКА интересуется нападающим «Юргордена» 4
- 10:42 Лучший снайпер «Юргордена» интересен ЦСКА 4
- 13 июля 2016
- 13:29 ЦСКА опроверг информацию о переговорах с нападающим «Юргордена»
- 01:58 ЦСКА может приобрести нападающего сборной Либерии 12
- 13 февраля 2016
- 18:41 Бергстрем: «Мечтаю выиграть с «Рубином» российский чемпионат» 1
- 4 февраля 2016
- 17:08 Бергстрем перешел в «Рубин» 1
- 25 января 2016
- 17:42 «Рубин» подпишет шведского футболиста 1