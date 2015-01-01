Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
21
15
3
3
50
27
23
48
21
13
2
6
46
19
27
41
21
12
4
5
48
20
28
40
21
9
7
5
29
21
8
34
21
10
3
8
37
32
5
33
21
8
9
4
34
30
4
33
20
9
5
6
29
31
-2
32
21
9
5
7
32
35
-3
32
21
8
5
8
30
41
-11
29
21
7
6
8
25
20
5
27
21
7
6
8
30
35
-5
27
20
5
6
9
26
34
-8
21
21
5
4
12
21
31
-10
19
21
5
4
12
20
33
-13
19
21
3
6
12
24
47
-23
15
21
2
5
14
14
39
-25
11
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
9
1
1
34
6
28
28
11
7
2
2
25
15
10
23
11
6
3
2
17
9
8
21
11
6
1
4
29
12
17
19
11
5
4
2
16
4
12
19
11
5
3
3
15
13
2
18
10
5
2
3
14
12
2
17
11
4
5
2
18
18
0
17
10
4
3
3
15
12
3
15
11
4
1
6
24
21
3
13
10
3
4
3
15
13
2
13
9
4
0
5
11
18
-7
12
10
3
2
5
11
14
-3
11
10
3
1
6
11
15
-4
10
10
1
6
3
16
18
-2
9
10
2
2
6
7
17
-10
8
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
8
1
1
25
12
13
25
10
7
1
2
17
7
10
22
11
5
5
1
18
13
5
20
10
6
2
2
13
11
2
20
11
6
1
4
17
22
-5
19
10
4
4
2
16
12
4
16
10
3
4
3
12
12
0
13
10
3
3
4
14
14
0
12
11
3
3
5
15
23
-8
12
10
2
5
3
15
19
-4
11
10
3
2
5
15
28
-13
11
10
2
2
6
9
16
-7
8
11
2
2
7
9
19
-10
8
11
2
0
9
8
29
-21
6
11
0
3
8
7
22
-15
3
11
0
2
9
7
19
-12
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире