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    Юргорден - расписание

    Город Стокгольм
    Дивизион Швеция-Аллсвенскан
    Сайт http://www.dif.se/
    Стадион Теле 2
    Тренер Ким Бергстранд
    Лига конференций (2022/2023), ответный матч
    1/8 финала
    ответный матч    		 16 марта, четверг 20:45 Юргорден Лех
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