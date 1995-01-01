Турниры:
Лига конференций (2022/2023), группа F
Лига конференций (2022/2023), ответный матч
Лига конференций (2022/2023), первый матч
|6 тур
|3 ноября, четверг
|20:45
|Юргорден
|1:0
|Шэмрок Роверс
|5 тур
|27 октября, четверг
|22:00
|Мольде
|2:3
|Юргорден
|4 тур
|13 октября, четверг
|19:45
|Юргорден
|4:2
|Гент
|3 тур
|6 октября, четверг
|22:00
|Гент
|0:1
|Юргорден
|2 тур
|15 сентября, четверг
|19:45
|Юргорден
|3:2
|Мольде
|1 тур
|8 сентября, четверг
|22:00
|Шэмрок Роверс
|0:0
|Юргорден
|4 раунд
ответный матч
|23 августа, вторник
|19:00
|АПОЭЛ
|3:2
|Юргорден
|3 раунд
ответный матч
|11 августа, четверг
|20:00
|Юргорден
|3:1
|Сепси
|2 раунд
ответный матч
|28 июля, четверг
|20:00
|Юргорден
|2:0
|Риека