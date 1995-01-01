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    Юргорден - результаты

    Город Стокгольм
    Дивизион Швеция-Аллсвенскан
    Сайт http://www.dif.se/
    Стадион Теле 2
    Тренер Пер Ольссон
    Турниры:
    Лига конференций (2022/2023), группа F
    6 тур
    		3 ноября, четверг 20:45 Юргорден 1:0 Шэмрок Роверс
    5 тур
    		27 октября, четверг 22:00 Мольде 2:3 Юргорден
    4 тур
    		13 октября, четверг 19:45 Юргорден 4:2 Гент
    3 тур
    		6 октября, четверг 22:00 Гент 0:1 Юргорден
    2 тур
    		15 сентября, четверг 19:45 Юргорден 3:2 Мольде
    1 тур
    		8 сентября, четверг 22:00 Шэмрок Роверс 0:0 Юргорден
    Лига конференций (2022/2023), ответный матч
    4 раунд
    ответный матч    		 23 августа, вторник 19:00 АПОЭЛ 3:2 Юргорден
    3 раунд
    ответный матч    		 11 августа, четверг 20:00 Юргорден 3:1 Сепси
    2 раунд
    ответный матч    		 28 июля, четверг 20:00 Юргорден 2:0 Риека
    Лига конференций (2022/2023), первый матч
    4 раунд
    первый матч    		 17 августа, среда 19:45 Юргорден 3:0 АПОЭЛ
    3 раунд
    первый матч    		 4 августа, четверг 21:00 Сепси 1:3 Юргорден
    2 раунд
    первый матч    		 21 июля, четверг 21:30 Риека 1:2 Юргорден
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